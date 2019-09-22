Порошенко опроверг существование согласованной «формулы Штайнмайера»

По словам Порошенко, предложение Штайнмайера включало несколько условий. Только в случае их выполнения закон об особом статусе Донбасса мог бы вступить в силу не через две недели после выборов, а в день выборов

Петр Порошенко (Фото: Zuma / ТАСС)

Экс-президент Украины Петр Порошенко в эфире украинского «5 канала» заявил, что согласованной с кем-либо «формулы Штайнмайера», плана по проведению выборов в Донбассе, не существует.

«Нет соглашения Штайнмайера. Никакой «формулы Штайнмайера», якобы с кем-то согласованной, не существует», — сказал он.

По версии Порошенко, были предложения от экс-министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Они заключались в том, что закон об особом статусе Донбасса должен вступить в силу в день выборов, только если будет сформирован компонент безопасности (включает вывод «иностранных войск», тяжелой техники и артиллерии), безупречно организованы выборы, а ОБСЕ признает их результаты.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что 2 сентября согласился на «формулу Штайнмайера». Украинский дипломат указывал на необходимость доступа к выборам всех политических сил и СМИ.