Росгвардия показала образец жетонов для своих сотрудников

Нагрудный знак станут носить военнослужащие или те, кто проходит службу в Росгвардии и имеет «специальное звание полиции»

Фото: regulation.gov.ru

Росгвардия опубликовала проект приказа главы службы Виктора Золотова, которым утверждается образец и описание нагрудного знака сотрудников национальной гвардии. Документ размещен на портале нормативных правовых актов.

Из описания следует, что нагрудный знак выполнен из алюминия в форме овала серебристого цвета размером 75 на 60 мм и состоит из трех частей: основания, накладки в виде геральдического знака — эмблемы войск национальной гвардии России и накладки с кодом знака.

Нагрудный знак будут носить военнослужащие или те, кто проходит службу в Росгвардии и имеет «специальное звание полиции».

«Шрифт кода нагрудного знака вдавлен, символы залиты эмалью крапового цвета. Код нагрудного знака представляет собой комбинацию из четырех цифр верхнего ряда и двух цифр нижнего ряда. На оборотной стороне нагрудного знака располагается крепление — заколка, комбинированная с откидным креплением для пуговицы», — следует из проекта.