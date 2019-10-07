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Росгвардия показала образец жетонов для своих сотрудников
Нагрудный знак станут носить военнослужащие или те, кто проходит службу в Росгвардии и имеет «специальное звание полиции»
Фото: regulation.gov.ru

Росгвардия опубликовала проект приказа главы службы Виктора Золотова, которым утверждается образец и описание нагрудного знака сотрудников национальной гвардии. Документ размещен на портале нормативных правовых актов.

Из описания следует, что нагрудный знак выполнен из алюминия в форме овала серебристого цвета размером 75 на 60 мм и состоит из трех частей: основания, накладки в виде геральдического знака — эмблемы войск национальной гвардии России и накладки с кодом знака.

Нагрудный знак будут носить военнослужащие или те, кто проходит службу в Росгвардии и имеет «специальное звание полиции».

«Шрифт кода нагрудного знака вдавлен, символы залиты эмалью крапового цвета. Код нагрудного знака представляет собой комбинацию из четырех цифр верхнего ряда и двух цифр нижнего ряда. На оборотной стороне нагрудного знака располагается крепление — заколка, комбинированная с откидным креплением для пуговицы», — следует из проекта.

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Согласно действующим законам сотрудники различных подразделений МВД обязаны носить нагрудный знак, позволяющий идентифицировать служащего, однако это положение не распространяется на росгвардейцев.

В конце августа в Госдуму внесли законопроект, согласно которому на форме или снаряжении сотрудников полиции и Росгвардии, если они несут службу в общественных местах, должны находиться хорошо различимые идентификационные номера. При этом автор законопроекта сенатор Владимир Лукин считает, что нагрудный знак — «неудачное решение», так как у него блестящая поверхность, а надписи выполнены мелким шрифтом. Лукин также считает, что знак легко скрыть за отворотами одежды и форменной амуницией.

Теги: Росгвардия
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