В Росгвардии оценили законопроект об обязанности бойцов представляться

Законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться по требованию граждан, требует детальной проработки с учетом специфики деятельности ведомства. Об этом заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, передает «РИА Новости».

Грибакин подтвердил ведущееся согласование всех деталей проекта закона. «Есть ряд юридических нюансов, касающихся функциональных обязанностей различных категорий сотрудников, военнослужащих и работников и поэтому требующих детальной проработки», — пояснил он.

По словам представителя Росгвардии, у сотрудников есть много полномочий, которые не могут быть сопряжены с представлением, в частности обеспечение общественной безопасности, борьба с терроризмом и экстремизмом.

Ранее заместитель председателя Госдумы по безопасности Александр Хинштейн рассказал, что ведомство поддержало законопроект и в настоящий момент дорабатывает его с депутатами. Хинштейн подчеркнул, что проект намерены внести в нижнюю палату не позднее конца октября.

Законопроект, согласно которому на форме или снаряжении сотрудников полиции и Росгвардии должны находиться хорошо различимые идентификационные номера, внесли в Госдуму в августе.