СМИ узнали о расколовших команду Зеленского сценариях выборов в Донбассе

В офисе украинского лидера в настоящее время идут дискуссии относительно того, когда объявить выборы в Донбассе: в октябре следующего года вместе с очередными выборами по всей стране или весной-летом, сделав их внеочередными

В офисе президента Украины Владимира Зеленского рассматривают два сценария проведения выборов в Донбассе, и их обсуждение вызвало раскол в команде главы государства. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в офисе и в партии лидера страны.

Первый сценарий заключается в том, чтобы провести выборы на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса вместе с очередными местными выборами по всей Украине в октябре 2020 года. Второй сценарий — объявить внеочередные выборы в Донбассе весной-летом следующего года. Однако для этого надо будет внести изменения в конституцию, где прописано, что очередные выборы проходят на Украине в последнее воскресенье октября.

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