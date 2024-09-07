Ряд пунктов «плана победы» Украины зависят от США, поэтому его представят Байдену, Трампу и Харрис, заявил Зеленский. По его словам, речь идет «о конкретном оборонном пакете». Путин считает неизбежной победу России

Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Некоторые пункты «плана победы» Украины в конфликте с Россией зависят от США, поэтому он будет представлен действующему президенту Джо Байдену и кандидатам на этот пост Камале Харрис и Дональду Трампу, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью итальянским СМИ в кулуарах экономического форума в городе Черноббьо на озере Комо.

«Надеюсь, что у меня будет возможность показать этот план Байдену и кандидатам в президенты США Харрис и Трампу и получить обратную связь. Мы хотим гарантий, — сказал он (цитата по ANSA). — На данный момент мы ничем не делились. Первый контакт будет с Байденом».

По его словам, «речь идет о конкретном оборонном пакете», и если его получит Украина, то «это станет сильным сдерживающим фактором для России и позволит завершить войну на дипломатических условиях». Помимо прочего, добавил он, план касается «важных глобальных вопросов».

Зеленский рассказал о новом «плане победы» 27 августа и пообещал представить его США в сентябре. По его словам, он состоит из пяти пунктов: операция ВСУ в Курской области, «стратегическое место Украины в инфраструктуре мировой безопасности», «мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем» и экономическое направление. Президент Украины уточнил, что от Байдена будет зависеть поступление помощи и то, насколько Киев будет «свободен в использовании того, что там будет».

Москва осуждает любую помощь западных стран Киеву, считая, что это затянет конфликт и не изменит его исход. В Кремле, комментируя инициативу Зеленского, выразили уверенность в достижении Россией успеха в военной операции на Украине. Президент Владимир Путин указывал на неизбежность победы России, в основе которой, по его мнению, лежит «единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа».