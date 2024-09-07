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Аресты генералов ,  
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ТАСС назвал сроки поставок 9 млн некачественных сухпайков в армию

ТАСС: в армию в 2022–2023 годах поставили 9,1 млн некачественных сухпайков
Сюжет
Аресты генералов
Поставки некачественных сухпайков с Грязинского пищевого комбината продолжались два года, во время военных действий на Украине. Армия получила более 9,1 млн непригодных наборов продуктов
Фото: Ольга Смольская / ТАСС
Фото: Ольга Смольская / ТАСС

В российскую армию в 2022–2023 годах, во время военных действий на Украине, было поставлено более 9,1 млн некачественных сухпайков по завышенным ценам, сообщает ТАСС.

Агентство ссылается на материалы дела против руководителей Грязинского пищевого комбината — Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиры Смирновой, которые в апреле были арестованы по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата). В них говорится, что обвиняемые под видом заключения госконтрактов на поставки продуктов питания для нужд Минобороны присвоили средства ведомства на 1,3 млрд руб.

Лабораторное исследование показало, что пайки не соответствуют техническим условиям и запрещены к использованию, пишет ТАСС. Об этом также сообщало «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

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Агентство ранее сообщало, что по этому делу проходит также бывший заместитель министра обороны генерал Дмитрий Булгаков, который, по версии следствия, лоббировал интересы Грязинского комбината. Источник ТАСС в правоохранительных органах это не подтвердил, сообщив, что дело связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге.

Свою должность Булгаков занимал в 2008–2022 годах, а в отставку был отправлен спустя три дня после объявления частичной мобилизации в России и массовых жалоб на отсутствие экипировки у призванных военнослужащих и бытовые условия их размещения. Генерала задержали по коррупционному делу 26 июля, он не признал вину.

РБК направил запрос в пресс-службу СКР, в департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны, в АО «Грязинский пищевой комбинат».

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сухпайки Армия Минобороны Дмитрий Булгаков
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