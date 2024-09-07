Экспертиза запретила сухпайки из дела о хищениях у Минобороны

Экспертиза показала, что продовольственные пайки, фигурирующие в уголовном деле о хищении у Минобороны, должны быть запрещены, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

«Согласно извещениям о результатах лабораторного исследования индивидуальные рационы питания не соответствуют техническим условиям и запрещены к использованию по назначению», — цитирует агентство один из документов.

В апреле Басманный суд Москвы арестовал троих топ-менеджеров Грязинского пищевого комбината (ГПК) — Александра Михаленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову — по делу о растрате при поставке продуктов в Минобороны.

Руководителей предприятия обвинили в ненадлежащей организации услуг питания для нужд военного ведомства. Контракты, которые были заведомо завышены, превышали расходы по их приготовлению и не соответствовали качеству продукции.

В конце июля был задержан бывший заместитель министра обороны по тылу Дмитрий Булгаков. Следствие считает, что он лоббировал интересы ГПК, используя служебное положение. Источник «РИА Новости» сообщал, что при Булгакове комбинат поставлял в войска некачественные продукты питания по завышенной стоимости: говядину заменяли свининой и курятиной, а энергетическая ценность пайков занижалась. Общий ущерб по этому делу следствие оценило в 1,3 млрд руб. Всего предприятие поставило в армию 9 млн сухпайков по завышенной цене.