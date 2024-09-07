Маск оценил слова Путина о поддержке Камалы Харрис

Маск посчитал интересными слова Путина о том, что фаворитом Москвы на президентских выборах в США после выхода из гонки Байдена является Харрис. По результатам последних опросов она незначительно опережает Трампа

Слова президента России Владимира Путина о том, что фаворитом Москвы в президентской гонке в США является действующая вице-президент Камала Харрис, интересны. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсети X.

«Интересно», — написал Маск в комментарии под постом о словах российского президента.

Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) 5 сентября заявил, что фаворитом России в гонке за пост президента Соединенных Штатов был действующий глава государства Джо Байден. Однако после того как тот завершил кампанию, Москва будет поддерживать Харрис, сменившую его в качестве кандидата от демократов, сказал президент России.

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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя его слова, сказал, что политическая ситуация в США не является приоритетом для российской власти. Вместе с тем, и Россия, и ее президент являются неотъемлемой частью предвыборной борьбы в Соединенных Штатах, отметил он.

В Белом Доме, в свою очередь, заявили, что США были бы признательны, если бы Путин перестал говорить об американских выборах и не вмешивался бы в них. Россия отрицает обвинения в попытках вмешаться в голосование.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Харрис баллотируется на них от Демократической партии в паре с губернатором Миннесоты Тимом Уолтцем, который претендует на пост вице-президента. Ее основным соперником считается кандидат от республиканцев, экс-президент США Дональд Трамп.

Согласно данным портала FiveThirtyEight (проект телеканала ABC), а также результатам последних опросов The Wall Street Journal, Reuters и компании Ipsos, Харрис незначительно опережает Трампа по уровню поддержки.