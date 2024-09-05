В Белом доме призвали Путина не говорить о выборах в США

В Белом доме заявили, что президента США определяет только американский народ. В Вашингтоне были бы признательны, если бы Путин не комментировал данный процесс

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США были бы признательны, если бы российский президент Владимир Путин перестал говорить об американских выборах и не вмешивался бы в них, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он отметил, что определять, кто будет следующим президентом США, должен только американский народ. «И мы были бы очень признательны, если бы господин Путин, во-первых, перестал бы говорить о наших выборах и, во-вторых, перестал [в них] вмешиваться», — сказал он (цитата по ТАСС).

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В ходе выступления на ВЭФ Путин заявил, что фаворитом России на президентских выборах в США был бы действующий глава государства Джо Байден, но, так как он вышел из гонки, Москва отдает предпочтение Камале Харрис. По мнению Путина, Харрис «заразительно смеется», что говорит о том, что у нее «все хорошо», а если так, то после вступления в должность она может воздержаться от новых санкций.

Президентские выборы пройдут в США 5 ноября 2024 года. Соперником демократа Камалы Харрис станет экс-президент Дональд Трамп, представляющий республиканцев.