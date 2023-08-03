Обвинение в США запросило 14 лет для бизнесмена Клюшина по делу о киберпреступлениях

Для российского бизнесмена Клюшина в США запросили наказание в 14 лет

Власти США обвиняют Клюшина и его предполагаемых сообщников во взломах сетей и мошенничестве на десятки миллионов долларов. Россиянин вину не признает

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Минюст США просит суд штата Массачусетс назначить 168 месяцев (14 лет) лишения свободы и три года условно российскому бизнесмену Владиславу Клюшину, которого присяжные ранее признали виновным по делу киберпреступлениях. Это следует из мнения помощника федерального прокурора Сета Косто, направленного в суд 2 августа. Копия документа размещена в сервисе CourtListener.

Кроме тюремного срока, обвинение просит суд обязать Клюшина выплатить $5 млн штрафа и возместить убытки на $8,2 млн (эта же сумма в деле упоминается в качестве ущерба двум потерпевшим), а также удовлетворить ходатайство о конфискации на $36,6 млн, разрешив провести ее в отношении депозитов на Кипре, где местные власти наложили на них ограничения.

Клюшин — один из нескольких россиян, которых обвиняют во взломе компьютерных сетей в США для получения секретных данных о компаниях и мошенничестве с использованием инсайдерской информации. Обвинение утверждает, что схема, реализация которой осуществлялась за пределами Штатов, принесла фигурантам дела $93 млн.

Клюшин является основателем и владельцем московской компании «М13», которая специализируется на разработке технологий в области медиамониторинга, среди них — система онлайн-мониторинга СМИ «Катюша». На сайте компании говорится, что ее ИТ-решениями пользуются в том числе в администрации президента России, правительстве и федеральных ведомствах.

Клюшина задержали весной 2021 года в Швейцарии по запросу Вашингтона, а потом экстрадировали в США. Вину в инкриминируемых преступлениях он не признал, от сделки со следствием отказался. Бизнесмен стал единственным из фигурантов дела, который предстал перед американским судом.

Помощник федерального прокурора в своем мнении в адрес суда заявляет, что Клюшин получил выгоду в результате своих преступных действий, не раскаивается и остается, «к сожалению, единственным участником заговора, который, вероятно, будет задержан и привлечен к ответственности».

Как отмечает Косто, Минюст предлагает Клюшину срок ниже, чем обычно назначается по подобным делам, но выше тех, к которым зачатую приговаривают «белых воротничков» (обозначение офисных работников, выполняющих умственную работу, связано с их типичным дресс-кодом в западных компаниях). К последним обвинение относит и подсудимого, считая, что его срок, вероятно, будет значительно короче, учитывая, что обвиняемые из числа «белых воротничков» обычно освобождаются раньше за «хорошее поведение», говорится в документе.

Российский посол в США Анатолий Антонов в мае говорил, что адвокаты Клюшина в любом случае будут добиваться уменьшения срока или полного освобождения обвиняемого. Дипломат называл нецелесообразным обсуждать вопрос о возможном включении россиянина в потенциальный обмен между Россией и США.