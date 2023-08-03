branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 августа
EUR ЦБ: 102,53 (+0,6) Инвестиции, 03 авг, 16:35 Курс доллара на 4 августа
USD ЦБ: 93,78 (+0,94) Инвестиции, 03 авг, 16:35
Пентагон заявил об отсутствии у США иллюзий по поводу наступления Украины Политика, 00:35
«Интерфакс» узнал об отказе Минэка от ограничения экспортеров нефти Экономика, 00:31
Суд снял арест с принадлежавших офшорам акций Fesco Бизнес, 00:16
Названы российские курорты, набравшие популярность за последний год Недвижимость, 00:00
«Зенит» без Семака и московское дерби. Главные интриги тура РПЛ Спорт, 00:00
Трампа освободили в зале суда с несколькими условиями Политика, 03 авг, 23:41
Трамп не признал вину по делу о штурме Капитолия Политика, 03 авг, 23:35
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Трамп прибыл в суд в Вашингтоне, где ему предъявят обвинения Политика, 03 авг, 23:27
Для российского бизнесмена Клюшина в США запросили наказание в 14 лет Общество, 03 авг, 23:16
Россия обвинила США в 14 нарушениях воздушного пространства Сирии Политика, 03 авг, 23:06
Коммерческие помещения в жилых комплексах: где найти и как купить РБК и ПИК, 03 авг, 22:44
На Урале задержали мужчин, бросивших девушку в фонтан из-за цвета волос Общество, 03 авг, 22:34
Лидеры Африки заявили о прогрессе по мирным инициативам на Украине Политика, 03 авг, 22:31
Украина потребовала отстранить россиян от постов в УЕФА Спорт, 03 авг, 22:09
Общество ,  
0 

Для российского бизнесмена Клюшина в США запросили наказание в 14 лет

Обвинение в США запросило 14 лет для бизнесмена Клюшина по делу о киберпреступлениях
Власти США обвиняют Клюшина и его предполагаемых сообщников во взломах сетей и мошенничестве на десятки миллионов долларов. Россиянин вину не признает
Фото: Jeff Scheid / Getty Images
Фото: Jeff Scheid / Getty Images

Минюст США просит суд штата Массачусетс назначить 168 месяцев (14 лет) лишения свободы и три года условно российскому бизнесмену Владиславу Клюшину, которого присяжные ранее признали виновным по делу киберпреступлениях. Это следует из мнения помощника федерального прокурора Сета Косто, направленного в суд 2 августа. Копия документа размещена в сервисе CourtListener.

Кроме тюремного срока, обвинение просит суд обязать Клюшина выплатить $5 млн штрафа и возместить убытки на $8,2 млн (эта же сумма в деле упоминается в качестве ущерба двум потерпевшим), а также удовлетворить ходатайство о конфискации на $36,6 млн, разрешив провести ее в отношении депозитов на Кипре, где местные власти наложили на них ограничения.

Клюшин — один из нескольких россиян, которых обвиняют во взломе компьютерных сетей в США для получения секретных данных о компаниях и мошенничестве с использованием инсайдерской информации. Обвинение утверждает, что схема, реализация которой осуществлялась за пределами Штатов, принесла фигурантам дела $93 млн. 

Клюшин является основателем и владельцем московской компании «М13», которая специализируется на разработке технологий в области медиамониторинга, среди них — система онлайн-мониторинга СМИ «Катюша». На сайте компании говорится, что ее ИТ-решениями пользуются в том числе в администрации президента России, правительстве и федеральных ведомствах.

Клюшина задержали весной 2021 года в Швейцарии по запросу Вашингтона, а потом экстрадировали в США. Вину в инкриминируемых преступлениях он не признал, от сделки со следствием отказался. Бизнесмен стал единственным из фигурантов дела, который предстал перед американским судом.

Помощник федерального прокурора в своем мнении в адрес суда заявляет, что Клюшин получил выгоду в результате своих преступных действий, не раскаивается и остается, «к сожалению, единственным участником заговора, который, вероятно, будет задержан и привлечен к ответственности».

Читайте на РБК Pro
«Стареть — отстой»: как гольфист Тайгер Вудс справляется с травмами
Популярный подсластитель могут признать опасным. Почему рынку все равно
Азия обгоняет Запад. Как изменятся фондовые рынки к 2075 году
Как получить самую большую сумму от своего должника

Как отмечает Косто, Минюст предлагает Клюшину срок ниже, чем обычно назначается по подобным делам, но выше тех, к которым зачатую приговаривают «белых воротничков» (обозначение офисных работников, выполняющих умственную работу, связано с их типичным дресс-кодом в западных компаниях). К последним обвинение относит и подсудимого, считая, что его срок, вероятно, будет значительно короче, учитывая, что обвиняемые из числа «белых воротничков» обычно освобождаются раньше за «хорошее поведение», говорится в документе. 

Российский посол в США Анатолий Антонов в мае говорил, что адвокаты Клюшина в любом случае будут добиваться уменьшения срока или полного освобождения обвиняемого. Дипломат называл нецелесообразным обсуждать вопрос о возможном включении россиянина в потенциальный обмен между Россией и США.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
киберпреступления мошенничество суд США Владислав Клюшин
Материалы по теме
В США сообщили о переговорах с Россией по поводу обмена Гершковича
Политика
США сняли санкции с бывшего тренера лошади Кадырова
Политика
Путин назвал выгодным для России обмен бойцов «Азова» на летчиков
Политика