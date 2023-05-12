Посол в США Антонов: россиянин Владислав Клюшин отказался от сделки со следствием

Обвиняемый в киберпреступлениях Клюшин отказался от сделки со следствием

Фото: Jeff Scheid / Getty Images

Россиянин Владислав Клюшин, которого суд в США признал виновным в киберпреступлениях, отказался от сделки со следствием, сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает «РИА Новости».

«Делались намеки в отношении возможной сделки. Я подтверждаю, что наш соотечественник от сделки отказался, поскольку считает свой арест несправедливым», — рассказал Антонов после встречи с Клюшиным.

По словам дипломата, россиянину может грозить до 20 лет лишения свободы, а также возмещение материального ущерба. В таком случае адвокаты Клюшина будут добиваться уменьшения срока или полного освобождения обвиняемого.

В ответ на вопрос о возможности включения Клюшина в обменную сделку между США и Россией Антонов заявил, что говорить об этом и публично обсуждать «было бы нецелесообразно».

Клюшин является основателем и владельцем московской компании «М13», которая специализируется на разработке технологий в области медиамониторинга, среди них — система онлайн-мониторинга СМИ «Катюша». На сайте компании говорится, что ее ИТ-решениями пользуются в том числе в администрации президента России, правительстве и федеральных ведомствах.

Бизнесмена арестовали в марте 2021 года в городе Стон в Швейцарии по запросу США. Минюст США предъявил Клюшину и еще четверым россиянам обвинения в участии в глобальной схеме по торговле инсайдерской информацией, украденной из сетей американских компаний.

В феврале 2023 года суд присяжных признал Клюшина виновным во взломе компьютерных сетей США для кражи конфиденциальной информации, чтобы с ее помощью осуществлять нелегальную схему инсайдерской торговли. Всех пятерых россиян обвиняют в реализации мошеннической схемы на сумму почти $90 млн. Клюшин свою вину не признал.