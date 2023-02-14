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Присяжные в суде США признали россиянина виновным в киберпреступлениях

Присяжные суда в США признали россиянина Владислава Клюшина виновным в киберпреступлениях
Владислав Клюшин
Владислав Клюшин (Фото: U.S. Dept. of Justice / Reuters)

Суд присяжных в США признал российского бизнесмена Владислава Клюшина виновным в киберпреступлениях, сообщает Reuters.

В частности, его обвинили в том, что он и другие лица заработали десятки миллионов долларов за взлом компьютерных сетей США для получения секретной информации о компаниях, которые они использовали для торговли.

Материал дополняется.

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