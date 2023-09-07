Лукашенко заявил о готовности передать Африке белорусские технологии

Лукашенко: Белоруссия готова помочь Африке в борьбе с колониальным наследием

Белоруссия поможет африканцам выйти из-под «диктата западных транснациональных корпораций» и стать хозяевами на своей земле, пообещал Лукашенко.

Александр Лукашенко и Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого (Фото: president.gov.by)

Белоруссия готова помочь развивающимся странам Африки технологиями в борьбе с колониальным наследием. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на переговорах с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого.

«Белоруссия готова помочь в индустриализации страны, модернизации сельского хозяйства и обеспечении продовольственной безопасности, поставках широкого спектра техники, другой промышленной и продовольственной продукции», — подчеркнул он.

Помимо этого у Минска есть «хорошие компетенции в возведении современных мясо-молочных и других перерабатывающих комплексов», разведке и добыче полезных ископаемых, реализации совместных инфраструктурных проектов. Страна также может оказать помощь в гуманитарной и медицинской сферах.

«Африка освобождается от своего колониального наследства. Мы всячески привержены этому процессу. Мы технологичная страна. И готовы эти технологии передать вашей стране и африканскому народу», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что лидер Экваториальной Гвинеи может ознакомиться с белорусскими производствами и сообщить, если Минск окажется чем-то полезным для страны или Африки в целом.

По его словам, в мире по-разному воспринимают Африку, но все схожи во мнении, что будущее планеты во многом принадлежит именно африканскому региону. «Я также придерживаюсь такого мнения», — добавил Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что сейчас африканские страны хотят выйти из-под «диктата западных транснациональных корпораций, которые навязали им роль сырьевых придатков», а также выкачивают нефть, золото, газ, обрекая народы Африки «на жалкое существование и голод».

Белоруссия, в свою очередь, хочет помочь африканцам стать хозяевами на своей земле, а именно создать национальную промышленность, модернизировать сельское хозяйство, развивать науку и технологии.

Президент Экваториальной Гвинеи поблагодарил Лукашенко и заявил, что намерен обсудить двустороннее сотрудничество. Он признал, что страны Африки продолжают оставаться «жертвами неоколониализма» и ощущают на себе давление стран, которые пытаются продолжать эту политику.

«Если по сей день на африканском континенте продолжает существовать крайняя нищета, это говорит о том, что имперские неоколониальные силы продолжают эксплуатировать наши страны», — отметил лидер.

Ранее Bloomberg писал, что страны ЕС намерены воспользоваться отсутствием президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Индии, чтобы установить контакт со странами глобального Юга на встречах с африканскими лидерами.

По словам источников, Евросоюз стремится продемонстрировать, что он серьезно относится к пересмотру своего партнерства с Африкой, несмотря на «тяжелое наследие колониализма».

В августе президент США Джо Байден попросил у конгресса $200 млн на усиление противостояния России в Африке.

В июле Путин на саммите Россия — Африка заявил, что Москва намерена предоставлять континенту не только гуманитарную помощь, но и торговые преференции, оказывать поддержу созданию современных отраслей производства, содействовать по линии международных организаций.

Он отметил, что общая сумма списанной Россией задолженности африканских стран в настоящее время составляет $23 млрд. В сентябре российский лидер анонсировал бесплатную поставку зерна шести странам Африки.