Путин назвал сумму списанных долгов стран Африки перед Россией

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 28 июля
EUR ЦБ: 100,22 (+0,5) Инвестиции, 27 июл, 16:59 Курс доллара на 28 июля
USD ЦБ: 90,02 (-0,02) Инвестиции, 27 июл, 16:59
Совфед одобрил закон о запрете на выезд после вручения повестки Политика, 13:16
Доллар ослаб после очередного заседания ФРС: что ждет валюту к концу года Pro, 13:13
Квартиры в проектах с крутыми игровыми пространствами РБК и ПИК, 13:08
Приграничные регионы получили более 80% от плана федеральных трансфертов Экономика, 13:06
Мизулина предложила создавать группы по разъяснению резонансных законов Политика, 13:03
Экспорт продовольствия из России решили перевести в рубли Политика, 12:59
Генштаб подготовит директиву о не подлежащих призыву резервистах Политика, 12:58
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
ЦБ разработал требования к банкам по защите операций с цифровым рублем Крипто, 12:54
Выставка оружия, концерт и парад: как прошел визит Сергея Шойгу в КНДР Политика, 12:54 
Договор с самозанятым: что проверить, чтобы его не признали трудовым Pro, 12:53
Рогов сообщил о захвате французского танка в Запорожье Политика, 12:51
Какие процессы нацпроект помогает бизнесу переводить в «цифру» Национальные проекты, 12:39
В Сингапуре впервые за 20 лет казнили женщину Общество, 12:39
Что происходит с корпоративным IT-обучением Тренды, 12:36
Политика ,  
0 

Путин назвал сумму списанных долгов стран Африки перед Россией

Путин: объем списанной задолженности стран Африки перед Россией составил $23 млрд
Россия также собирается наращивать поставки сельхозпродукции в страны Африки, в том числе на безвозмездной основе, заявил Путин
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Артем Геодакян / фотохост-агентство ТАСС)

Общая сумма списанной Россией задолженности африканских стран в настоящее время составляет $23 млрд, сообщил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания на саммите Россия — Африка, который проходит в Санкт-Петербурге. Трансляцию вел РБК.

«По последним запросам африканских стран выделим на эти цели, их развитие, еще более $90 млн», — сказал он.

Россия наращивает поставки сельхозпродукции в Африку, сообщил Путин, отметив важность бесперебойного снабжения продуктами питания стран региона для социально-экономического развития и поддержания политической стабильности.

«Так, в 2022 году направлено 11,5 млн т зерна в африканские страны, а только за первые шесть месяцев текущего года — почти 10 млн [т]», — отметил президент, отмечая, что это происходит, несмотря на санкции.

Москва продолжит поставлять сельхозпродукцию странам Африки, в том числе на безвозмездной основе, добавил он.

Как проходит форум Россия — Африка в Петербурге. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Москва намерена предоставлять Африке не только гуманитарную помощь, но и торговые преференции, оказывать поддержу созданию современных отраслей производства, содействовать по линии международных организаций, сказал президент.

Читайте на РБК Pro
Азия обгоняет Запад. Как изменятся фондовые рынки к 2075 году
Не только дивиденды: какие драйверы роста остались на российском рынке
Злость, обида, зависть: как строить диалог с сотрудником «в негативе»
Топ-10 глобальных компаний с перспективами роста. Выбор Bloomberg

Россия одной из первых пришла на помощь Африке во время пандемии коронавируса, напомнил Путин. «Безвозмездно поставили миллионы тестовых систем, переданы мобильные медицинские лаборатории, оснащен оборудованием специальный центр изучения инфекций», — заявил он.

Авторы
Теги
Персоны
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Владимир Путин Африка саммит
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин заявил о внимательном рассмотрении мирных инициатив стран Африки
Политика
Патрушев посетит ЮАР и встретится с представителями БРИКС
Политика
Путин заявил, что 70% зерна с Украины ушло в богатые страны
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter