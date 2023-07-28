Путин назвал сумму списанных долгов стран Африки перед Россией

Россия также собирается наращивать поставки сельхозпродукции в страны Африки, в том числе на безвозмездной основе, заявил Путин

Владимир Путин (Фото: Артем Геодакян / фотохост-агентство ТАСС)

Общая сумма списанной Россией задолженности африканских стран в настоящее время составляет $23 млрд, сообщил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания на саммите Россия — Африка, который проходит в Санкт-Петербурге. Трансляцию вел РБК.

«По последним запросам африканских стран выделим на эти цели, их развитие, еще более $90 млн», — сказал он.

Россия наращивает поставки сельхозпродукции в Африку, сообщил Путин, отметив важность бесперебойного снабжения продуктами питания стран региона для социально-экономического развития и поддержания политической стабильности.

«Так, в 2022 году направлено 11,5 млн т зерна в африканские страны, а только за первые шесть месяцев текущего года — почти 10 млн [т]», — отметил президент, отмечая, что это происходит, несмотря на санкции.

Москва продолжит поставлять сельхозпродукцию странам Африки, в том числе на безвозмездной основе, добавил он.

Москва намерена предоставлять Африке не только гуманитарную помощь, но и торговые преференции, оказывать поддержу созданию современных отраслей производства, содействовать по линии международных организаций, сказал президент.

Россия одной из первых пришла на помощь Африке во время пандемии коронавируса, напомнил Путин. «Безвозмездно поставили миллионы тестовых систем, переданы мобильные медицинские лаборатории, оснащен оборудованием специальный центр изучения инфекций», — заявил он.