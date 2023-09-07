Свергнутому президенту Габона разрешили покинуть страну

Свергнутый президент Габона Али Бонго Ондиба в 2018 году перенес инсульт, его состояние здоровья ухудшилось. Мятежники заявили, что он «свободен в передвижениях» и может выехать за границу, если ему нужно медицинское обследование

Возглавивший переворот в Габоне генерал Брис Олигуи Нгема (Фото: Reuters)

Захватившая власть в Габоне военная хунта разрешила свергнутому президенту Али Бонго Ондимба покинуть страну. Об этом сообщил возглавивший переворот генерал Брис Олигуи Нгема, который принял присягу в качестве временного руковдителя страны.

«У него есть свобода передвижения... он может выезжать за границу, если пожелает», — объявил Брис Олигуи Нгема, выступая на национальном телевидении (цитата по AFP).

Полковник Ульрих Манфумби Манфумби, представитель мятежников, заявил, что решение принято с учетом состояния здоровья свергнутого лидера: «Он может выезжать за границу, если ему нужно пройти медицинское обследование».

В октябре 2018 года Бонго перенес инсульт, его состояние серьезно ухудшилось. В частности, он мог с трудом двигать правой рукой и ногой, отмечает AFP.

Военный переворот в Габоне произошел 30 августа, сразу после объявления о переизбрании Бонго на третий срок (он находился у власти более 14 лет, с 2009 года). Они объявили результаты выборов недействительными и поместили 64-летнего отстраненного президента под домашний арест. После этого Бонго записал обращение к «друзьям по всему миру» и призвал их «поднять шумиху» после заявления военных о захвате власти.

Переворот осудил Африканский союз, который приостановил членство Габона. Председатель комиссии союза Мусса Факи Махамат заявил, что мятеж не может быть средством выхода из кризиса, сложившегося после выборов в Габоне, и призвал национальную армию и силы безопасности придерживаться своих обязанностей и гарантировать неприкосновенность президента, членов его семьи и правительства.

Переворот в Габоне — второй на территории Африки за последний месяц. В конце июля 2023 года военный мятеж произошел в Нигере. Международное сообщество заявило, что не признает новые власти. Экономическое сообщество стран Западной Африки обсуждало ввод войск в республику для восстановления там конституционного порядка, но пока решение на этот счет не принято.