МИД ответил вице-премьеру Сербии о злоупотреблении отказом от санкций

МИД: у Сербии нет повода упрекать Россию в злоупотреблении дружественными отношениями

Зорана Михайлович (Фото: Branko Filipovic / Reuters)

Россия не пытается злоупотреблять дружбой с Сербией, повода упрекать Москву этом нет, заявили в российском МИДе, передает «РИА Новости».

«Оценки и заявления российских официальных лиц никому не дают повода и права упрекать нас в инсинуациях, попытках «злоупотребить» традиционно дружественными, честными отношениями Сербией, которые неизменно строятся на равноправии, уважении и взаимопонимании», — сказали агентству в ведомстве.

Так МИД отреагировал на слова вице-премьера Сербии и министра горного дела и энергетики Зораны Михайлович о том, что глава ведомства Сергей Лавров «злоупотребляет отказом Белграда от введения санкций против России» и «преподносит его как поддержку» Сербией российской спецоперации на Украине. На самом деле Белград не одобряет действия Москвы, подчеркнула министр. Лавров в ходе визита в Москву главы МВД Сербии Александра Вулина 22 августа заявил, что Москва и Белград придерживаются принципов неделимости и равного характера безопасности для всех государств, в том числе в ситуации на Украине.

В МИДе допустили, что Михайлович «плохо ориентируется в реалиях» российско-сербских отношений. Стороны разделяют одинаковые позиции по самым актуальным вопросам международных отношений, заверили в министерстве. Там также обратили внимание, что Белград проводит «сбалансированный» и «самостоятельный» курс.

«Такой взвешенный подход находит отражение в сдержанном отношении сербского руководства к санкционной политике Запада, принципиальном нежелании участвовать в ней в ущерб собственным интересам. Разумеется, речь идет о суверенном выборе», — полагают в МИДе.

Сербия — одна из немногих европейских стран, которая не стала вводить против России санкции после начала военной операции на Украине. Страна не входит в Евросоюз, который ввел против Москвы ограничения. Депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой потребовали от Белграда присоединиться к санкциям.

Читайте на РБК Pro Pro Как российский офис Accenture отключался от ИТ-систем глобальной компании Как российский офис Accenture отключался от ИТ-систем глобальной компании Кейсы Pro Как подружиться с коллегами и зачем вообще это нужно: четыре совета Как подружиться с коллегами и зачем вообще это нужно: четыре совета Статьи Pro Как компании перейти на режим работы «меньше, но лучше» Как компании перейти на режим работы «меньше, но лучше» Статьи Pro Какие ошибки управленцев лишают сотрудников мотивации в сложных условиях Какие ошибки управленцев лишают сотрудников мотивации в сложных условиях Инструкции Pro Как Amazon и Walmart борются с падением потребительского спроса Как Amazon и Walmart борются с падением потребительского спроса Статьи Pro Как удаленщики судятся с работодателями — советы, как действовать бизнесу Как удаленщики судятся с работодателями — советы, как действовать бизнесу Инструкции Pro Россияне стали быстрее делать карьеру. Почему это опасно для компаний Россияне стали быстрее делать карьеру. Почему это опасно для компаний Статьи Pro В погоне за счастьем: почему сильная мотивация приводит к провалам В погоне за счастьем: почему сильная мотивация приводит к провалам Исследования

При этом Сербия поддержала резолюцию ООН, принятую еще в марте, с требованием вывести войска с территории Украины.

Президент Сербии Александр Вучич подчеркивал, что страна поддерживает территориальную целостность Украины, но пока не собирается вводить санкции, которые считает неэффективными. Кроме того, Белград старается сохранить независимый курс в этом контексте, но ничего обещать не может, говорил он. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев считает, что Запад хочет «вбить клин» между Россией и Сербией.