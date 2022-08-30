МИД ответил вице-премьеру Сербии о злоупотреблении отказом от санкций
Россия не пытается злоупотреблять дружбой с Сербией, повода упрекать Москву этом нет, заявили в российском МИДе, передает «РИА Новости».
«Оценки и заявления российских официальных лиц никому не дают повода и права упрекать нас в инсинуациях, попытках «злоупотребить» традиционно дружественными, честными отношениями Сербией, которые неизменно строятся на равноправии, уважении и взаимопонимании», — сказали агентству в ведомстве.
Так МИД отреагировал на слова вице-премьера Сербии и министра горного дела и энергетики Зораны Михайлович о том, что глава ведомства Сергей Лавров «злоупотребляет отказом Белграда от введения санкций против России» и «преподносит его как поддержку» Сербией российской спецоперации на Украине. На самом деле Белград не одобряет действия Москвы, подчеркнула министр. Лавров в ходе визита в Москву главы МВД Сербии Александра Вулина 22 августа заявил, что Москва и Белград придерживаются принципов неделимости и равного характера безопасности для всех государств, в том числе в ситуации на Украине.
В МИДе допустили, что Михайлович «плохо ориентируется в реалиях» российско-сербских отношений. Стороны разделяют одинаковые позиции по самым актуальным вопросам международных отношений, заверили в министерстве. Там также обратили внимание, что Белград проводит «сбалансированный» и «самостоятельный» курс.
«Такой взвешенный подход находит отражение в сдержанном отношении сербского руководства к санкционной политике Запада, принципиальном нежелании участвовать в ней в ущерб собственным интересам. Разумеется, речь идет о суверенном выборе», — полагают в МИДе.
Сербия — одна из немногих европейских стран, которая не стала вводить против России санкции после начала военной операции на Украине. Страна не входит в Евросоюз, который ввел против Москвы ограничения. Депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой потребовали от Белграда присоединиться к санкциям.
При этом Сербия поддержала резолюцию ООН, принятую еще в марте, с требованием вывести войска с территории Украины.
Президент Сербии Александр Вучич подчеркивал, что страна поддерживает территориальную целостность Украины, но пока не собирается вводить санкции, которые считает неэффективными. Кроме того, Белград старается сохранить независимый курс в этом контексте, но ничего обещать не может, говорил он. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев считает, что Запад хочет «вбить клин» между Россией и Сербией.