Медведев написал о фрик-дядьке, фрик-тетке и мужчине с унылым лицом

Зампред Совбеза эмоционально прокомментировал смену премьера в Великобритании и высказывания главы европейской дипломатии

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале пост с комментариями по смене премьера Великобритании и заявлениям главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Главу британского правительства Лиз Трасс он назвал «фрик-теткой», ушедшего британского премьера — «фрик-дядькой», а главу дипломатии ЕС — «мужчиной с унылым лицом» и «нерукопожатным существом».

«Смена караула в Британии: фрик-дядька ушел, фрик-тетка пришла. Новая премьерша: а) некомпетентная и посредственная термоядерная русофобка, не имеющая элементарных представлений о политике, истории, географии, но желающая победить Россию во всем; б) косит под Маргарет Тэтчер, не обладая ее способностями даже на 5 процентов; в) рассчитывает преодолеть энергокризис и продуктовую инфляцию, ставшие следствием ее же бредовых санкционных упражнений», — так заместитель председателя Совета безопасности России охарактеризовал нового премьер-министра Великобритании.

Вторая часть поста Медведева посвящена высказываниям Жозепа Борреля. В ходе выступления в Праге на этой неделе дипломат перешел с английского языка на родной испанский язык, после чего звук его речи в трансляции отключили, запустили дорожку синхронного перевода. Согласно этому переводу, Боррель заявил, что у ЕС пока «нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим». В аппарате ЕС утверждают, что речь идет об ошибке перевода. МИД России запросил стенограмму речи дипломата.

«Мужчина с унылым лицом по фамилии Боррель заявил, что Россия — фашистское государство. Я бы не стал возвращаться к этому омерзительному заявлению недалекого комиссара ЕС, но вынужден специально подчеркнуть, что такие вещи забывать нельзя никому и никогда. Этот чиновник должен быть навсегда занесен в списки нерукопожатных существ без права помилования», — так отозвался Медведев об этом инциденте.

Инцидент с высказыванием Борреля ранее прокомментировал президент России Владимир Путин, заявивший, что если бы глава дипломатии ЕС жил в 1930-е годы он оказался бы сторонником пронацистского франкистского режима. «На мой взгляд, он был бы на стороне путчистов, потому что он сегодня поддерживает как раз таких же путчистов на территории Украины», — сказал Путин, комментируя речь Борреля.