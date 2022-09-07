Медведев написал о фрик-дядьке, фрик-тетке и мужчине с унылым лицом

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 сентября
EUR ЦБ: 60,55 (+0,05) Инвестиции, 16:17
Курс доллара на 8 сентября
USD ЦБ: 61,18 (+0,33) Инвестиции, 16:17
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:34
Цена барреля нефти Brent впервые за семь месяцев упала ниже $90 Инвестиции, 16:27
Заключение, штраф и экскурсия в морг: как борются с пьянством за рулем Партнерский проект, 16:25
Марк Мобиус спрогнозировал новое ухудшение ситуации на рынках ЕС и США Инвестиции, 16:06
Как ограничить курение: сингапурский подход Партнерский проект, 16:02
Эрдоган заявил, что Запад поставляет Украине не оружие, а металлолом Политика, 16:01
Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта Политика, 16:01
Вучич предупредил о «полярной зиме» в Европе Политика, 15:54
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Противоопухолевые вакцины и генная инженерия: как сегодня лечат рак Pro, 15:53
Медведев написал о фрик-дядьке, фрик-тетке и мужчине с унылым лицом Политика, 15:50
Президент ЦСКА назвал бессовестным пиаром сообщения о контракте Федотова Спорт, 15:47
Почему финтех не похоронит классические банки РБК и S+Консалтинг, 15:39
Вучич заявил о планах закупить дроны Bayraktar на сотни миллионов евро Политика, 15:39
ВГА сообщила об отключении электричества в Энергодаре из-за обстрела Политика, 15:38
Политика ,  
0 

Медведев написал о фрик-дядьке, фрик-тетке и мужчине с унылым лицом

Зампред Совбеза эмоционально прокомментировал смену премьера в Великобритании и высказывания главы европейской дипломатии
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале пост с комментариями по смене премьера Великобритании и заявлениям главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Главу британского правительства Лиз Трасс он назвал «фрик-теткой», ушедшего британского премьера — «фрик-дядькой», а главу дипломатии ЕС — «мужчиной с унылым лицом» и «нерукопожатным существом».

«Смена караула в Британии: фрик-дядька ушел, фрик-тетка пришла. Новая премьерша: а) некомпетентная и посредственная термоядерная русофобка, не имеющая элементарных представлений о политике, истории, географии, но желающая победить Россию во всем; б) косит под Маргарет Тэтчер, не обладая ее способностями даже на 5 процентов; в) рассчитывает преодолеть энергокризис и продуктовую инфляцию, ставшие следствием ее же бредовых санкционных упражнений», — так заместитель председателя Совета безопасности России охарактеризовал нового премьер-министра Великобритании.

Новым премьером Великобритании избрали главу МИДа Лиз Трасс
Политика
Лиз Трасс

Вторая часть поста Медведева посвящена высказываниям Жозепа Борреля. В ходе выступления в Праге на этой неделе дипломат перешел с английского языка на родной испанский язык, после чего звук его речи в трансляции отключили, запустили дорожку синхронного перевода. Согласно этому переводу, Боррель заявил, что у ЕС пока «нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим». В аппарате ЕС утверждают, что речь идет об ошибке перевода. МИД России запросил стенограмму речи дипломата.

«Мужчина с унылым лицом по фамилии Боррель заявил, что Россия — фашистское государство. Я бы не стал возвращаться к этому омерзительному заявлению недалекого комиссара ЕС, но вынужден специально подчеркнуть, что такие вещи забывать нельзя никому и никогда. Этот чиновник должен быть навсегда занесен в списки нерукопожатных существ без права помилования», — так отозвался Медведев об этом инциденте.

МИД запросил у ЕС стенограмму речи Борреля о «фашистской России»
Политика
Сергей Лавров

Инцидент с высказыванием Борреля ранее прокомментировал президент России Владимир Путин, заявивший, что если бы глава дипломатии ЕС жил в 1930-е годы он оказался бы сторонником пронацистского франкистского режима. «На мой взгляд, он был бы на стороне путчистов, потому что он сегодня поддерживает как раз таких же путчистов на территории Украины», — сказал Путин, комментируя речь Борреля.

Читайте на РБК Pro
Pro x The Economist
Фото: Shutterstock Почему санкции не обрушили экономику России — 3 причины от The Economist
Статьи
Pro
Фото: Brendan McDermid / Reuters Пять советов, чтобы начать медитировать регулярно
Инструкции
Pro
Фото: fizkes / Shutterstock Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью
Статьи
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Cмогут ли иностранные туристы спасти экономику Турции
Статьи
Pro
Фото: Matthias Schrader / AP «Об отставке я узнал по телефону»: глава Adidas — о виражах в карьере
Статьи
Pro
Фото: Patrick Lux / Getty Images Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея
Статьи
Pro
Фото: Alexander Popov / Unsplash Почему США проигрывают гонку цифровых валют Китаю и Турции
Статьи
Pro
Фото: Fox Photos / Getty Images Почему умственная работа выматывает и что с этим делать
Исследования
Теги
Дмитрий Медведев Жозеп Боррель Лиз Трасс
Материалы по теме
Путин сравнил Борреля с франкистами из-за перевода его слов о фашизме
Политика
Трасс приняла приглашение Зеленского приехать на Украину
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter