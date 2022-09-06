МИД запросил у ЕС стенограмму речи Борреля о «фашистской России»

Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

Если подтвердится, что верховный представитель Евросоюза по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель действительно назвал Россию «фашистской», у Москвы появятся «очень большие вопросы о том, как дальше вести дела», заявил на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров.

«Он (Боррель. — РБК) не просто не стал спорить с депутатом, который позволил себе подобные непозволительные высказывания. Господин Боррель сказал, отвечая как бы на его вопрос: «У нас пока еще нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и фашистский режим». То есть цель не подвергается сомнению, просто плана еще конкретного не придумали», — подчеркнул министр. По его словам, это не первый раз, когда Боррель вместо использования дипломатических методов предлагает «то победить Россию на поле боя, то нарастить поставки вооружений на Украину».

Лавров отметил, что офис Борреля вскоре после его высказывания пояснил, что это была ошибка перевода с испанского языка на английский. Российская сторона запросила стенограмму выступления на испанском языке, но пока не получила ее.

«Мы будем добиваться ясности, полной ясности, и если мы сегодня не получим эту стенограмму на испанском языке, то мы сделаем соответствующие выводы», — пообещал глава МИД.

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