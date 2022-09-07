Бастрыкин увидел в западном образовании плохое влияние на общество России

Западная система образования построена по принципу предоставления услуг, поэтому ее выпускники становятся потребителями, что не лучшим образом влияет на развитие общества и молодежи, счел глава СК

Фото: СК России / Global Look Press

Западные ценности в образовании плохо влияют на развитие российского общества, особенно молодого поколения, заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете».

«Как показала практика, следование западным традициям и ценностям, в том числе в сфере образования, не лучшим образом сказывается на развитии нашего общества и молодого поколения», — сказал Бастрыкин, отвечая на вопрос об отказе образовательных учреждений СК от Болонской системы.

По его мнению, в западных странах образование расценивается как предоставление услуг, а российская образовательная система основана на интересах российского общества, идеалах воспитания личности, формировании моральных и нравственных качеств.

«Это совершенно разные категории, и эти акценты определяют будущий результат и кем будет наш выпускник — потребителем услуг или человеком, мыслящим фундаментальными категориями и обладающим национальной идентичностью», — подчеркнул глава ведомства.

24 мая, на фоне военных действий России на Украине и ответных западных санкций, глава Минобрнауки Валерий Фальков объявил о планах отказаться от Болонской системы и разработать отечественный аналог с интересами национальной экономики в основе. Он уточнял, что новая система не будет означать запрета на бакалавриат или магистратуру, однако вузы смогут отказаться от них в пользу специалитета.

Позже замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев объяснил, что еще 11 апреля Болонская группа объявила о прекращении представительства России и Белоруссии во всех структурах Болонского процесса. По его словам, одной из причин стало обращение Российского союза ректоров о поддержке президента в связи с военной операцией на Украине.

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1 июля Бастрыкин присоединился к критике Болонской системы. Он заявил, что образование по этой схеме в России «превращается в формальное скармливание человеку неких знаний и выдачу диплома». Основной претензией главы СК была возможность поступить в магистратуру по специальности, отличной от бакалавриата.

Тогда же он поручил руководству ведомственных учебных заведений прекратить прием студентов в магистратуру и продолжать обучение только в рамках специалитета, чтобы «укрепить» качество образования.



Россия присоединилась к Болонскому процессу, который предполагает двухступенчатую систему высшего образования с разделением на бакалавриат и магистратуру, 19 сентября 2003 года.

В июне этого года РБК опросил ректоров российских вузов. Среди плюсов системы они назвали академическую мобильность преподавателей и студентов, которые могут участвовать в обменах и поступать на следующую ступень образования без потери времен, а также получать двойные дипломы по программам с зарубежными вузами-партнерами.



Минусами они посчитали дублирование дисциплин в магистратуре, резкое падение числа программ специалитета и невозможность их выпускников поступить в магистратуру на бюджетной основе, а также слабую связь образования с будущими работодателями.

