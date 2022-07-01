Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 56,36 (+1,72) Инвестиции, 01 июл, 16:45
Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 53,77 (+1,26) Инвестиции, 01 июл, 16:45
Глава Союза автошкол Москвы предупредил о скором износе автопарка Общество, 00:03
Как паренек из трущоб стал самым богатым корейцем, потеснив главу Samsung Pro, 00:00
Какие практики помогают «отключиться» от мира, чтобы узнать себя РБК и ГАЛС, 01 июл, 23:45
В вузах Следственного комитета прекратят прием студентов в магистратуру Общество, 01 июл, 23:41
Адвокат назвал противозаконным задержание хоккеиста сборной России Спорт, 01 июл, 23:34
Экс-главу Щелковского района Подмосковья приговорили к 9 годам колонии Общество, 01 июл, 23:14
Коротко и дорого: как заработать на «красивых» автомобильных номерах Партнерский проект, 01 июл, 23:04
Тарасова назвала фашизмом декларацию более 30 стран об отстранении России Спорт, 01 июл, 22:51
«Барселона» сообщила о переименовании стадиона «Камп Ноу» Спорт, 01 июл, 22:14
Россия прекратила участие в соглашениях Совета Европы Политика, 01 июл, 22:10
Глава офиса Зеленского назвал условия Киева для снятия санкций с России Политика, 01 июл, 22:06
В новый пакет военной помощи Украине от США на $820 млн вошли ЗРК NASAMS Политика, 01 июл, 22:04
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным людоманией Партнерский проект, 01 июл, 22:00
В Германии предложили ввести сбор за газ Экономика, 01 июл, 21:58
Общество ,  
0 

В вузах Следственного комитета прекратят прием студентов в магистратуру

С нового учебного года в академиях СК в Москве и Петербурге «в целях укрепления качества образования» откажутся от магистерских программ. Бастрыкин ранее критиковал Болонскую систему, говоря, что студентам «скармливают» знания

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству академий ведомства с нового учебного года прекратить прием студентов в магистратуру, сообщает пресс-служба СК.

Академии продолжат обучение студентов исключительно в рамках специалитета. Как заявили в СК, поручение дано «в целях дальнейшего укрепления качества образования» и с тем, чтобы обеспечить непрерывность образовательного процесса будущих следователей и криминалистов.

По мнению Бастрыкина, современная образовательная система предполагает «совершенно неподходящий формат» подготовки квалифицированных кадров. «Ввиду того, что к сотрудникам СК России предъявляются высокие требования <...>, подготовка специалистов такого уровня в рамках двухлетней программы не представляется возможной», — считают в ведомстве.

Бастрыкин назвал ЕГЭ пыткой для молодежи и предложил его отменить
Общество
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

В структуру Следственного комитета входят две академии — Московская и Санкт-Петербургская. Обучение длится пять лет, прием проводится на конкурсной основе из числа прошедших отбор в следственных органах СК.

Бастрыкин неоднократно критиковал подготовку юристов в вузах в рамках Болонской системы. 1 июля в интервью «РИА Новости» глава СК заявил, что современное образование в России после перехода на Болонскую систему «превращается в формальное скармливание человеку неких знаний и выдачу диплома». «Человек, получивший одну специальность, мог пойти в магистратуру по совершенно другой специальности. Полагаю, что качество образования при этом существенно страдает», — отметил он.

Россия присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 года. Это предполагает двухступенчатую систему высшего образования с разделением на бакалавриат и магистратуру. 24 мая глава Минобрнауки Валерий Фальков объявил о намерении отказаться от Болонской системы и разработать собственную, в основе которой будут лежать интересы национальной экономики. По словам Фалькова, введение «уникальной системы образования» не означает запрета бакалавриата и магистратуры, но университеты смогут отказаться от них в пользу специалитета.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Steve Powell / Getty Images В омут с головой: почему быстрые перемены легче пережить, чем постепенные
Статьи
Pro
Карьерные планы: почему они важны и как их составлять
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Почему россияне отказываются от покупки квартир и что будет со спросом
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Правда ли, что под кондиционером можно простыть
Статьи
Pro
Фото: Drew Angerer / Getty Images Почему западные экономисты заявляют о конце эры глобализации
Статьи
Pro
Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет
Статьи

В конце июня в ходе Петербургского международного юридического форума Бастрыкин заявил, что «российское и советское образование дали достижения во всех отраслях [науки]», и предложил вернуться к «нашим традициям в сфере образования».

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Следственный комитет Александр Бастрыкин вузы магистратура Болонская система студенты
Материалы по теме
Рособрнадзор не увидел риска катастрофы из-за отказа от Болонской системы
Политика
Кравцов сообщил о планах насчет ЕГЭ на фоне отказа от Болонской системы
Политика
Ректор МГУ призвал сохранить все варианты подготовки студентов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter