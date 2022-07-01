В вузах Следственного комитета прекратят прием студентов в магистратуру

С нового учебного года в академиях СК в Москве и Петербурге «в целях укрепления качества образования» откажутся от магистерских программ. Бастрыкин ранее критиковал Болонскую систему, говоря, что студентам «скармливают» знания

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству академий ведомства с нового учебного года прекратить прием студентов в магистратуру, сообщает пресс-служба СК.

Академии продолжат обучение студентов исключительно в рамках специалитета. Как заявили в СК, поручение дано «в целях дальнейшего укрепления качества образования» и с тем, чтобы обеспечить непрерывность образовательного процесса будущих следователей и криминалистов.

По мнению Бастрыкина, современная образовательная система предполагает «совершенно неподходящий формат» подготовки квалифицированных кадров. «Ввиду того, что к сотрудникам СК России предъявляются высокие требования <...>, подготовка специалистов такого уровня в рамках двухлетней программы не представляется возможной», — считают в ведомстве.

В структуру Следственного комитета входят две академии — Московская и Санкт-Петербургская. Обучение длится пять лет, прием проводится на конкурсной основе из числа прошедших отбор в следственных органах СК.

Бастрыкин неоднократно критиковал подготовку юристов в вузах в рамках Болонской системы. 1 июля в интервью «РИА Новости» глава СК заявил, что современное образование в России после перехода на Болонскую систему «превращается в формальное скармливание человеку неких знаний и выдачу диплома». «Человек, получивший одну специальность, мог пойти в магистратуру по совершенно другой специальности. Полагаю, что качество образования при этом существенно страдает», — отметил он.

Россия присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 года. Это предполагает двухступенчатую систему высшего образования с разделением на бакалавриат и магистратуру. 24 мая глава Минобрнауки Валерий Фальков объявил о намерении отказаться от Болонской системы и разработать собственную, в основе которой будут лежать интересы национальной экономики. По словам Фалькова, введение «уникальной системы образования» не означает запрета бакалавриата и магистратуры, но университеты смогут отказаться от них в пользу специалитета.

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В конце июня в ходе Петербургского международного юридического форума Бастрыкин заявил, что «российское и советское образование дали достижения во всех отраслях [науки]», и предложил вернуться к «нашим традициям в сфере образования».