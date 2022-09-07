Швейцарцев предупредили о наказании за перегрев домов

Швейцарцев предупредили о наказании, вплоть до уголовного, за перегрев домов

Нарушителям может грозить штраф, а в случае умышленных действий — тюремное заключение. Власти, в частности, собираются ограничить отопление зданий 19 градусами

Швейцарцам, нарушающим установленные правительством правила экономии газа, может грозить штраф, а в случае умышленных действий — тюремное заключение, пишет газета Blick со ссылкой на документ Минэкономики.

Власти собираются ограничить температуру в зданиях, отапливаемых газом, 19 градусами, а нагрев воды с помощью газовых котлов — 60 градусами. Исключение сделают только для больниц, родильных домов и домов престарелых. В случае, если этого будет недостаточно, планируется запретить отопление неиспользуемых помещений, палаток и бассейнов, а также использование некоторых радиаторов.

В случае нарушения из-за невнимательности гражданам грозит штраф до 180 дневных ставок. Одна ставка обычно составляет не менее 30 швейцарских франков и не более 3000 франков. Как пояснил представитель ведомства Маркус Спёрндли, количество дневных ставок определяется в зависимости от вины, а их размер зависит от обстоятельств.

В случае умышленных действий виновным, помимо штрафа, может грозить до трех лет лишения свободы.

В конце июля газета Basler Zeitung со ссылкой на директора Ассоциации электроэнергетических компаний Майкла Франка писала, что швейцарские власти разработали план на случай перебоев с электричеством. Он предусматривает как призывы к экономии (в частности, путем отключения подсветки витрин магазинов или обогревателей), так и нормирование квот на потребление электричества примерно для 30 тыс. крупных энергопотребителей. Если этого будет недостаточно, в отдельных районах страны начнут отключать электричество на четыре–восемь часов в день. Кроме того, власти подготовили план по экономии газа.

Глава полиции Фреди Фесслер предупредил, что частичное или полное отключение электроэнергии предстоящей зимой может спровоцировать бунты и грабежи. «Только представьте себе: вы больше не сможете снимать деньги в банкоматах, расплачиваться картой в магазинах или заправляться. И больше нет отопления. <...> Вполне возможно, что население взбунтуется или это приведет к мародерству», — говорил Фесслер. Он призывал властей подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям.