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Глава полиции Швейцарии не исключил грабежи и бунты в случае блэкаута

Фреди Фесслер призвал быть готовыми к таким чрезвычайным ситуациям. По прогнозам Ассоциации швейцарских электроэнергетических компаний, цены на электроэнергию для населения вырастут на 30% и более в 2023 году
Фото: Michel Euler / AP
Фото: Michel Euler / AP

Председатель Конференции глав кантональных служб юстиции и полиции Швейцарии, глава полиции Фреди Фесслер не исключил, что возможные перебои с электроснабжением предстоящей зимой могут спровоцировать бунты и грабежи. Об этом он заявил в интервью изданию Blick.

«Частичное или полное отключение электроэнергии будет иметь далекоидущие последствия. Только представьте себе: вы больше не сможете снимать деньги в банкоматах, расплачиваться картой в магазинах или заправляться. И больше нет отопления. <...> Вполне возможно, что население взбунтуется или это приведет к мародерству», — отметил Фесслер.

Власти должны быть готовы к таким чрезвычайным ситуациям, предупредил он.

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Фото:Leon Neal / Getty Images

В Ассоциации швейцарских электроэнергетических компаний прогнозируют, что цены на электроэнергию для населения вырастут на 30% и более в следующем году.

В конце июля газета Basler Zeitung со ссылкой на директора Ассоциации электроэнергетических компаний Майкла Франка писала, что швейцарское правительство разработало план на случай перебоев с электроэнергией. Он предусматривает несколько этапов, начиная с призывов к жесткой экономии вроде отключения подсветки витрин магазинов или обогревателей до нормирования квот на потребление электричества примерно для 30 тыс. крупных энергопотребителей. Если этого будет недостаточно, в отдельных районах страны начнут отключать электричество на четыре–восемь часов в день. Кроме того, власти подготовили план по экономии газа.

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Елена Чернышова
Швейцария блэкаут
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