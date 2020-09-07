Компания из США заявила о проверке из-за работы с «дочкой» Газпромбанка

Продукция Frequency Electronics широко применяется в оборудовании связи, космических аппаратах и в военной технике. Исход разбирательства с Минфином США пока неясен для самой компании

Фото: Michael Buholzer / Reuters

Крупнейший американский производитель высокоточных генераторов колебаний, а также измерителей и стабилизаторов частоты Frequency Electronics заявила о расследовании Минфина США против нее за возможное нарушения антироссийских санкций.

Об этом говорится в годовом отчете компании. Речь и идет о сотрудничестве с компанией «Морион», «дочкой» российского Газпромбанка, который попал под американские санкции в 2014 году.

Frequency Electronics инвестировала в «Морион» до введения санкций, говорится в отчете. Проверка, с привлечением внешних экспертов, началась по инициативе самой компании. Речь шла о некоторых платежах «Морион» в адрес Frequency Electronics, которые были совершены более 5 лет назад.

По итогам проверки, 7 мая 2020 года, компания добровольно раскрыла свои выводы Управлению по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC). Добровольное раскрытие информации компанией OFAC относится исключительно к задержкам в взыскании дебиторской задолженности.