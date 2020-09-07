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Война санкций ,  
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Компания из США заявила о проверке из-за работы с «дочкой» Газпромбанка

Продукция Frequency Electronics широко применяется в оборудовании связи, космических аппаратах и в военной технике. Исход разбирательства с Минфином США пока неясен для самой компании
Фото: Michael Buholzer / Reuters
Фото: Michael Buholzer / Reuters

Крупнейший американский производитель высокоточных генераторов колебаний, а также измерителей и стабилизаторов частоты Frequency Electronics заявила о расследовании Минфина США против нее за возможное нарушения антироссийских санкций.

Об этом говорится в годовом отчете компании. Речь и идет о сотрудничестве с компанией «Морион», «дочкой» российского Газпромбанка, который попал под американские санкции в 2014 году.

Frequency Electronics инвестировала в «Морион» до введения санкций, говорится в отчете. Проверка, с привлечением внешних экспертов, началась по инициативе самой компании. Речь шла о некоторых платежах «Морион» в адрес Frequency Electronics, которые были совершены более 5 лет назад.

По итогам проверки, 7 мая 2020 года, компания добровольно раскрыла свои выводы Управлению по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC). Добровольное раскрытие информации компанией OFAC относится исключительно к задержкам в взыскании дебиторской задолженности.

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22 июля 2020 года OFAC проинформировал компанию о том, что ведомство начало расследование этого дела.

В отчете инвесторов Frequency Electronics предупредили, сейчас невозможно предсказать, к каким выводам придет OFAC в результате расследования и какое наказания грозит компании в случае выявления нарушений.

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РБК направил запрос в пресс-службу ГПБ, а также гендиректору «Мориона».

Последнее упоминание компании «Морион» на сайте Газпромбанка датировано июлем 2016 года.

Исходя из данных СПАРК, в 2009 году Frequency Electronics владела 36,55% «Морион». На 2013 год (последние доступные данные) американской компании принадлежали 4,56% «Морион»; еще 92,19% были у ООО «ГПБ-Высокие технологии», которое осуществляло капиталовложения в ценные бумаги высокотехнологичных компаний в интересах Газпромбанка. Конечными владельцами остальных акции «Мориона» были физлица. Выручка «Морион» в 2019 году — 1,56 млрд руб., чистая прибыль — 257 млн руб.

Frequency Electronics сотрудничает с «Морион» с 2000 года, в 2002 году приобрела 8% акций компании, затем увеличила пакет до 36,6%. В 2007 году правительство России включило «Морион» в список стратегических предприятий, из-за чего американцы были вынуждены продать Газпромбанку 28,5% акций российской компании. Тем не менее, Frequency Electronics продолжает владеть 4,6% обыкновенных акций «Мориона», который производит рубидиевые генераторы по лицензии Frequency Electronics. За год, завершившийся 30 апреля 2020 года, Frequency Electronics продала «Мориону» продукции на $85 тыс., говорится в ее отчетности.

Авторы: Владислав Гордеев, Анна Балашова, Иван Ткачёв
При участии: Павел Казарновский
Теги: санкции, Минфин США, Газпромбанк
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