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Brexit ,  
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Джонсон назвал крайний срок заключения торговой сделки с ЕС после Brexit

Великобритания надеется заключить с ЕС торговое соглашение, подобное тому, которое действует между ним и Канадой. Если переговоры провалятся, стороны должны «двигаться дальше», отметил Джонсон
Фото: Kirsty Wigglesworth / AP
Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Великобритания еще может заключить с Евросоюзом соглашение о свободной торговле, но крайний срок для этого — 15 октября. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, передает Би-би-си.

На 15 октября запланировано заседание Совета Европы. Если до этого дня соглашения достичь не удастся, обе стороны должны «принять это и двигаться дальше», отметил Джонсон.

Великобритания хочет заключить с ЕС сделку, подобную сделке Евросоюза и Канады, заявил ранее премьер-министр. Она позволяет вести почти полностью беспошлинную торговлю, но вводит ряд таможенных проверок товаров и не охватывает важный для Великобритании рынок услуг.

Если сделку заключить не получится, торговые отношения Великобритании и Евросоюза с 1 января 2021 года будут продолжаться по «австралийской модели»: у этой страны также нет соглашения о свободной торговле с ЕС. Но для Лондона и это будет «хорошим результатом», отметил Джонсон.

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Премьер-министр добавил, что если не удастся достичь соглашения, Великобритания все равно «всегда будет готова поговорить с друзьями из ЕС» и «найти разумные решения по практическим вопросам», включая перелеты, грузовые перевозки или научное сотрудничество.

«Но мы не можем и не будем поступаться тем, что лежит в основе независимости государства, чтобы получить это (заключить торговую сделку с ЕС. — РБК)», — заявил Джонсон.

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Ранее ЕС и Великобритания не смогли договориться о сделке из-за разногласий в вопросах, касающихся сферы рыболовства, в том числе о доступе европейцев к британским водам и квотах на вылов рыбы.

Великобритания формально вышла из Евросоюза 1 февраля, однако временно сохранила за собой все права и привилегии. Стороны получили время для заключения договора о сотрудничестве в различных сферах. Переходный период истекает в декабре, но до конца июня он может быть продлен по обоюдному согласию.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Борис Джонсон, Великобритания, Brexit, Евросоюз
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