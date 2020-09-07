Джонсон назвал крайний срок заключения торговой сделки с ЕС после Brexit

Великобритания надеется заключить с ЕС торговое соглашение, подобное тому, которое действует между ним и Канадой. Если переговоры провалятся, стороны должны «двигаться дальше», отметил Джонсон

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Великобритания еще может заключить с Евросоюзом соглашение о свободной торговле, но крайний срок для этого — 15 октября. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, передает Би-би-си.

На 15 октября запланировано заседание Совета Европы. Если до этого дня соглашения достичь не удастся, обе стороны должны «принять это и двигаться дальше», отметил Джонсон.

Великобритания хочет заключить с ЕС сделку, подобную сделке Евросоюза и Канады, заявил ранее премьер-министр. Она позволяет вести почти полностью беспошлинную торговлю, но вводит ряд таможенных проверок товаров и не охватывает важный для Великобритании рынок услуг.

Если сделку заключить не получится, торговые отношения Великобритании и Евросоюза с 1 января 2021 года будут продолжаться по «австралийской модели»: у этой страны также нет соглашения о свободной торговле с ЕС. Но для Лондона и это будет «хорошим результатом», отметил Джонсон.