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Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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В конгрессе изучат рост трат на военных рядом с гольф-клубом Трампа
Конгрессменов заинтересовал убыточный аэропорт Прествик в Шотландии, рядом с которых находится поле для гольфа, принадлежащее Трампу. После выборов в 2016 году военные стали чаще летать в Прествик, что косвенно идет на пользу полю
Дональд Трамп (Фото: Andrew Milligan / AP)

Комитет по надзору и реформам палаты представителей запросил у главы Пентагона Патрика Шанахана информацию о полетах американских военных в Шотландию через аэропорт Прествик и об их визитах на расположенное неподалеку поле для гольфа, принадлежащее президенту США Дональду Трампу, пишут Politico и The Washington Post со ссылкой на письмо конгрессменов.

«Полеты американских военных [в Прествик] похоже, значительно возросли после выборов. С октября 2017 агентство по оборонной логистике провело 629 закупок топлива на общую сумму $11 млн», — утверждают в комитете палаты представителей.

Речь идет о гольф-клубе Торнберри, который Трамп приобрел за два года до того, как стал президентом США. Конгрессмены ссылаются на статью WP о том, что данный актив Трампа не был прибыльным и только в 2017 году президент потерял на нем $45 млн.

Проблемы есть у и аэропорта Прествик, который конгрессмены считают крайне важным для гольф-поля Трампа. В 2013 воздушную гавань, у которой было много долгов, за 1£ приобрело правительство Шотландии. Однако за несколько лет аэропорт не стал прибыльным и в июне власти решили продать его.

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Трамп пообещал каждой стране бунгало на саммите G7 в его гольф-клубе

Конгрессмены считают, что траты военных в аэропорту и их пребывание на поле Трампа поднимают вопрос о конфликте интересов и возможном нарушении положения конституции США, запрещающего президенту получать от федерального правительство какие-либо компенсации, за исключением зарплаты.

Ранее по схожим причинам представители Демократической партии уже решилирасследовать выбор Трампом места для саммита G7 — мероприятие хотят провести в принадлежащем президенту гольф-клубе во Флориде.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Дональд Трамп, гольф
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