В конгрессе изучат рост трат на военных рядом с гольф-клубом Трампа

В конгрессе изучат рост трат на военных рядом с гольф-клубом Трампа

Конгрессменов заинтересовал убыточный аэропорт Прествик в Шотландии, рядом с которых находится поле для гольфа, принадлежащее Трампу. После выборов в 2016 году военные стали чаще летать в Прествик, что косвенно идет на пользу полю

Дональд Трамп (Фото: Andrew Milligan / AP)

Комитет по надзору и реформам палаты представителей запросил у главы Пентагона Патрика Шанахана информацию о полетах американских военных в Шотландию через аэропорт Прествик и об их визитах на расположенное неподалеку поле для гольфа, принадлежащее президенту США Дональду Трампу, пишут Politico и The Washington Post со ссылкой на письмо конгрессменов.

«Полеты американских военных [в Прествик] похоже, значительно возросли после выборов. С октября 2017 агентство по оборонной логистике провело 629 закупок топлива на общую сумму $11 млн», — утверждают в комитете палаты представителей.

Речь идет о гольф-клубе Торнберри, который Трамп приобрел за два года до того, как стал президентом США. Конгрессмены ссылаются на статью WP о том, что данный актив Трампа не был прибыльным и только в 2017 году президент потерял на нем $45 млн.

Проблемы есть у и аэропорта Прествик, который конгрессмены считают крайне важным для гольф-поля Трампа. В 2013 воздушную гавань, у которой было много долгов, за 1£ приобрело правительство Шотландии. Однако за несколько лет аэропорт не стал прибыльным и в июне власти решили продать его.