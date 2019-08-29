В США собрались расследовать выбор Трампом места следующего саммита G7

Предложение президента провести встречу «большой семерки» на его собственном курорте может быть поводом для импичмента

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Представители Демократической партии США намерены расследовать предложение президента страны Дональда Трампа провести следующий саммит «большой семерки» (G7) в принадлежащем ему гольф-клубе во Флориде. По мнению законодателей, такая инициатива противоречит требованиям Конституции, которая запрещает членам администрации получать экономическую выгоду благодаря своей должности, сообщает агентство Reuters.

О планах провести следующий саммит в клубе Trump National Doral американский президент заявил во время встречи во французском Биаррице. При этом Трамп оговорился, что окончательное решение по этому поводу не принято. Президент при этом заверил, что лично он никакой выгоды от проведения саммита на вышеупомянутом курорте не получит.

Демократы, однако, с этим не согласны. В частности, в стремлении Трампа заработать на месте проведения следующего саммита заявил глава юридического комитета Палаты представителей Джеррольд Надлер. В том, что представителям других стран придется платить президенту уверен и Стив Коэн, представляющий подкомитет по гражданским правам и свободам. По их мнению, подобное положение дел может поводом для отстранения президента от должности.

В американском законодательстве есть пункт, который позволяет правительственным чиновникам получать вознаграждения от иностранных правительств. Однако в этом случае требуется согласие обеих палат Конгресса, что вряд ли возможно при большинстве демократов в Палате представителей, указывает Reuters.

Саммиты G7 традиционно проводятся на курортах или в небольших городах, сравнительно отдаленных от крупных центров.

Trump National Doral – центр развития гольфа, созданный в 1962 году. Компания Трампа приобрела его в 2012 году за $150 млн. Сам президент периодически летает на этот курорт на выходные.