Путин заявил о скором завершении переговоров по обмену с Киевом

Обмен заключенными между Москвой и Киевом будет «масштабным», переговоры по этому вопросу близятся к завершению, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Ее трансляция ведется на сайте ВЭФа.

«По поводу обмена: я думаю, что он будет таким достаточно крупным, масштабным, и это уже было бы хорошим шагом вперед, в сторону нормализации», — заявил российский лидер журналистам.

По словам Путина, переговоры между Россией и Украиной по удерживаемым лицам находятся на финальной стадии. «Мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем, в том числе, и с официальными властями. Я думаю, в ближайшее время это станет известно», — сказал он, отвечая на вопрос о дате обмена.

Глава государства полагает, что в исторической перспективе нормализация отношений между странами «неизбежна». «Я имею в виду полную нормализацию в отношениях, потому что мы — две части одного и того же народа, я об этом многократно говорил», — пояснил Путин.

Ранее лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявлял о скором завершении переговоров по обмену заключенными. Медведчук также прибыл на ВЭФ и ранее заявил о желании встретиться с российским президентом.