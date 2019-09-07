Адвокат назвала условие освобождения украинских моряков

Они должны будут являться в суд в назначенный срок по вызовам дознавателя или следователя. Моряков в субботу вывезли из московского СИЗО «Лефортово» в аэропорт, откуда они вылетели на Украину

Москва освободила задержанных в Керченском проливе моряков под поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, сообщила РБК адвокат одного из моряков Анастасия Саморукова.

Денисова в июле говорила РБК, что подала ходатайство о передаче моряков под ее поручительство. Поручительство не накладывает ограничений на выезд, моряки смогут вернуться на Украину, но должны будут согласно ст. 103 УПК РФ являться по вызовам дознавателя или следователя в суд.

Моряков ранее в субботу вывезли из СИЗО «Лефортово» в Москве в аэропорт, их самолет вылетел на Украину. В то же время СМИ опубликовали фотографии, на которых, как утверждается, запечатлены сидящие в автобусе россияне, которые прибыли в украинский аэропорт Борисполь. Также стало известно, что специальный борт отряда «Россия» Ту-204 приземлился в Киеве.

Накануне украинский адвокат Валентин Рыбин сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский помиловал россиян, переговоры об обмене которых ведут Россия и Украина. По его словам, речь идет об около 12 осужденных.