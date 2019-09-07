Адвокат назвала условие освобождения украинских моряков

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
USD Бирж. 65,73 -0,49 EUR Бирж. 72,50 -0,57 Brent 60,69 -2,51% USD Нал. 66,18 65,34 EUR Нал. 73,13 72,13 USD ЦБ 66,00 -0,05 EUR ЦБ 72,89 +0,01 EUR/USD 1,1026 -0,0008 BTC/USD Бирж. 10 373,00 +60,00 IMOEX 2 797,55 -0,34% RTSI 1 340,52 +0,19% DJIA 26 797,46 +0,26% Nasdaq 8 103,07 -0,17%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
CVS Health $76 (+21,19%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
CVS Health $76 (+21,19%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 66 (-0,05) Quote, 06 сен, 13:59
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 72,89 (+0,01) Quote, 06 сен, 13:59
Кокорин и Мамаев ответили на приглашение Кадырова в «Ахмат» Спорт, 13:04 Власти пообещали меры поддержи для увеличения инвестиций в НПЗ в 2,5 раза Бизнес, 13:00 Путин поздравил москвичей с Днем города Политика, 12:52 На Кубани более 30 тыс. человек остались без электричества Общество, 12:41 Аваков прибыл в киевский аэропорт после сообщений об обмене с Россией Политика, 12:31 Участвующие в обмене россияне вылетели в Москву из Киева Политика, 12:22 Вышинский показал видео из аэропорта Киева с самолетом для обмена Политика, 12:15 Российский турист утонул во Вьетнаме Общество, 12:13 Дзюба после матча с Шотландией назвал Жиркова «дриудом любимым» Спорт, 12:12 Адвокат назвала условие освобождения украинских моряков Политика, 12:04 Болтон опубликовал снимок освобожденного иранского танкера близ Сирии Политика, 11:55 Теннисист Медведев заявил о вылезающих во время матчей «демонах» Спорт, 11:40 В Иране заявили о возможности обогатить уран выше 20% Политика, 11:36 Девять кругов сада: как частные детсады борются с дефицитом кадров Pro, 11:25
Политика ,  
0 
Адвокат назвала условие освобождения украинских моряков
Они должны будут являться в суд в назначенный срок по вызовам дознавателя или следователя. Моряков в субботу вывезли из московского СИЗО «Лефортово» в аэропорт, откуда они вылетели на Украину

Москва освободила задержанных в Керченском проливе моряков под поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, сообщила РБК адвокат одного из моряков Анастасия Саморукова.

Денисова в июле говорила РБК, что подала ходатайство о передаче моряков под ее поручительство. Поручительство не накладывает ограничений на выезд, моряки смогут вернуться на Украину, но должны будут согласно ст. 103 УПК РФ являться по вызовам дознавателя или следователя в суд.

Политика
Адвокаты сообщили о вывозе украинских моряков из «Лефортово»

Моряков ранее в субботу вывезли из СИЗО «Лефортово» в Москве в аэропорт, их самолет вылетел на Украину. В то же время СМИ опубликовали фотографии, на которых, как утверждается, запечатлены сидящие в автобусе россияне, которые прибыли в украинский аэропорт Борисполь. Также стало известно, что специальный борт отряда «Россия» Ту-204 приземлился в Киеве.

Накануне украинский адвокат Валентин Рыбин сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский помиловал россиян, переговоры об обмене которых ведут Россия и Украина. По его словам, речь идет об около 12 осужденных.

О том, что Россия и Украина подошли к заключительной стадии обмена, стало известно 21 августа. По данным источника РБК, предварительная договоренность об обмене удерживаемых в России и на Украине лиц была достигнута в ходе встречи российского и французского лидеров Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, которая состоялась во Франции 19 августа.

Авторы: Маргарита Алехина, Юлия Выродова
Теги: Украина, моряки
Материалы по теме
Адвокаты сообщили о вывозе украинских моряков из «Лефортово»
Политика
СМИ показали россиян в аэропорту Киева перед возможным обменом
Политика
Спецборт отряда «Россия» приземлился в Киеве на фоне сообщений об обмене
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter