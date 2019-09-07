Киселев анонсировал прибытие Вышинского в Москву

Вышинский, которого суд на Украине ранее освободил из-под стражи, готовится к вылету из Киева в Москву. Утром стало известно, что из московского СИЗО «Лефортово» в аэропорт были вывезены задержанные осенью украинские моряки

Кирилл Вышинский (Фото: РИА Новости)

Генеральный директор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев сообщил, что руководитель «РИА Новости-Украина» Кирилл Вышинский в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву. Его заявление приводит «РИА Новости».

В конце августа суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи, ему изменили меру пресечения с ареста на личное обязательство (то есть журналист обязан являться в суд или к следователю по первому требованию).

В субботу из московского СИЗО «Лефортово» вывезли украинских моряков, которые были задержаны в Керченском проливе осенью. Их источники РБК и «Коммерсанта» упоминали в числе тех, кто будет участвовать в обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

При этом знакомый с ходом переговоров собеседник РБК уточнял, что освобождение Вышинского будет проходить по особой схеме. Для России принципиален факт освобождения журналиста, Москва не настаивает на его обязательном обмене, указывал другой источник.