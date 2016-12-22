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МИД связал снятие санкций США с «гастрономами» в конгрессе
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МИД связал снятие санкций США с «гастрономами» в конгрессе
Политика, 00:30
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МИД связал снятие санкций США с «гастрономами» в конгрессе
Замглавы МИД Сергей Рябков объяснил, почему санкционная политика США не меняется в сторону смягчения. Кроме того, по его словам, еще какое-то время санкции будут вводиться по инерции благодаря «раскрученному санкционному маховику»
Сергей Рябков (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Исполнительная власть США не может изменить санкционную политику без санкции конгресса, где сидят «гастрономы мы знаем какие». Об этом заявил в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале» заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Он заметил, что в минувшем году была принята целая серия законодательных инициатив, посвященная санкционным мерам, что на сегодняшний момент лишает исполнительную власть США возможности смягчить санкционную политику.

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«То, как это было обставлено, то, какие условия были сформулированы, практически лишает исполнительную власть США возможности что-то здесь изменить без санкции конгресса, где гастрономы мы знаем какие», — сказал Рябков (цитата по «Интерфаксу»).

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Замглавы министерства также считает, что на сегодня «санкционный маховик» США раскручен до такой степени, что еще какое-то время новые санкции будут вводиться по инерции. Как пояснил дипломат, «даже при наличии самых немыслимых в нынешних условиях политических решениях, какое-то время еще вся эта кутерьма продолжится».

Описывая нынешние российско-американские отношения, Рябков отметил, что «ситуация неординарная». «Нет обоюдопризнанных правил игры во многих аспектах — это тоже тревожно», — сказал дипломат. Он подчеркнул, что Москва осознает всю серьезность проблем в отношениях с Вашингтоном и неоднократно посылала США сигналы о необходимости улучшить их.

«Мы на протяжении всего этого периода, включая последние месяцы, неоднократно посылали в Вашингтон сигналы не общего свойства, а конкретные, в том числе на бумаге, о том, что, как и где на наш взгляд можно и нужно было бы сделать для того, чтобы постепенно стабилизировать ситуацию и не дать ей дальше деградировать, потому что риски существуют», — пояснил Рябков (цитат по «РИА Новости»). Он добавил, что Москва надеется, что в конечном итоге удастся найти правильный путь, чтобы «не напороться на рифы».

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: санкции США , МИД Росиии , Сергей Рябков
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