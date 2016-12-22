МИД связал снятие санкций США с «гастрономами» в конгрессе

Замглавы МИД Сергей Рябков объяснил, почему санкционная политика США не меняется в сторону смягчения. Кроме того, по его словам, еще какое-то время санкции будут вводиться по инерции благодаря «раскрученному санкционному маховику»

Сергей Рябков (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Исполнительная власть США не может изменить санкционную политику без санкции конгресса, где сидят «гастрономы мы знаем какие». Об этом заявил в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале» заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Он заметил, что в минувшем году была принята целая серия законодательных инициатив, посвященная санкционным мерам, что на сегодняшний момент лишает исполнительную власть США возможности смягчить санкционную политику.

«То, как это было обставлено, то, какие условия были сформулированы, практически лишает исполнительную власть США возможности что-то здесь изменить без санкции конгресса, где гастрономы мы знаем какие», — сказал Рябков (цитата по «Интерфаксу»).

Замглавы министерства также считает, что на сегодня «санкционный маховик» США раскручен до такой степени, что еще какое-то время новые санкции будут вводиться по инерции. Как пояснил дипломат, «даже при наличии самых немыслимых в нынешних условиях политических решениях, какое-то время еще вся эта кутерьма продолжится».

Описывая нынешние российско-американские отношения, Рябков отметил, что «ситуация неординарная». «Нет обоюдопризнанных правил игры во многих аспектах — это тоже тревожно», — сказал дипломат. Он подчеркнул, что Москва осознает всю серьезность проблем в отношениях с Вашингтоном и неоднократно посылала США сигналы о необходимости улучшить их.

«Мы на протяжении всего этого периода, включая последние месяцы, неоднократно посылали в Вашингтон сигналы не общего свойства, а конкретные, в том числе на бумаге, о том, что, как и где на наш взгляд можно и нужно было бы сделать для того, чтобы постепенно стабилизировать ситуацию и не дать ей дальше деградировать, потому что риски существуют», — пояснил Рябков (цитат по «РИА Новости»). Он добавил, что Москва надеется, что в конечном итоге удастся найти правильный путь, чтобы «не напороться на рифы».