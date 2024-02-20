Кремль назвал голословными и хамскими обвинения Юлии Навальной
Обвинения жены Алексея Навального Юлии, прозвучавшие в обращении, опубликованном накануне, голословные и хамские, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Накануне Навальная опубликовала обращение, в котором заявила о причастности к его смерти президента Владимира Путина.
«Нет, мы оставляем это без комментариев. Разумеется, это абсолютно голословные, хамские обвинения главы российского государства. Учитывая, что Юлия Навальная овдовела буквально несколькими днями ранее, я оставлю это без комментариев», — сказал он.
Президент Владимир Путин ее выступление не видел, добавил Песков.
О смерти Алексея Навального в колонии УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило днем 16 февраля. Он отбывал наказание в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп. Песков сказал, что проверкой в связи с произошедшим занимается ФСИН. 17 февраля матери Навального выдали в колонии справку о его смерти. Его сторонники потребовали, чтобы тело выдали семье. Пресс-секретарь президента накануне заявил, что «все необходимые действия» выполняются, но пока результатов расследования нет.
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