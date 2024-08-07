ЦАХАЛ заявила о почти 2 тыс. попыток терактов с начала войны с ХАМАС

С октября 2023 года в Израиле было предпринято более 2 тыс. попыток терактов, большую часть удалось предотвратить, рассказали в армии страны. Военные также арестовали около 4,4 тыс. подозреваемых в террористической деятельности

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С начала войны с ХАМАС 7 октября 2023 года жители Палестинской национальной автономии (ПНА) предприняли около 2 тыс. попыток терактов, сообщили РБК в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Большую часть из них удалось предотвратить.

«Это значит, что почти каждый день житель Палестинской автономии пытается совершить теракт в Израиле», — отметили в ЦАХАЛ. В связи с этим израильские военные провели более 10 тыс. контртеррористических мероприятий в Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан) с октября 2023 года. За это время военнослужащие ЦАХАЛ конфисковали 750 единиц оружия и свыше 25 млн шекелей ($6,6 млн), предназначавшихся для террористической деятельности.

Кроме того, военные арестовали свыше 4,4 тыс. человек, находившихся в розыске по подозрению в террористической деятельности против Израиля. Около 1850 из них связаны с палестинской группировкой ХАМАС, отметили в ЦАХАЛ.

В конце февраля 2024 года израильская армия сообщала, что в 2023 году на Западном берегу было совершено 608 террористических атак — это на 350% выше, чем годом ранее, когда этот показатель составил 170.

4 августа вооруженный ножом палестинец напал на прохожих в израильском городе Холон в центре страны. 66-летняя женщина и 70-летний мужчина погибли, еще двое человек получили ранения — они поступили в больницу в тяжелом состоянии и в состоянии средней тяжести. Нападавшего идентифицировали как 34-летнего Амара Одеха, жителя палестинского города Сальфит на Западном берегу реки Иордан. У мужчины не было разрешения на въезд в Израиль, но ранее он не совершал правонарушений, связанных с безопасностью.

6 августа ХАМАС объявил о назначении новым лидером политбюро группировки одного из основателей ее военного крыла, Яхью Синвара. Израильские власти называют его «вдохновителем» атаки 7 октября 2023 года, в результате которой погибли около 1,2 тыс. человек и еще 251 был взят в заложники. Ранее политбюро ХАМАС возглавлял Исмаил Хания, который был убит в Тегеране в ночь на 31 июля — по информации иранских властей, за атакой стоял Израиль. Washington Post сообщает, что сразу после сообщений об убийстве Хании власти еврейского государства уведомили США, что несут за это ответственность. Официально Израиль никак не комментирует свою причастность.

Накануне благотворительная организация «Врачи без границ» (Médecins Sans Frontières, MSF) выпустила доклад, в котором утверждается, что палестинские жители провинции Хеврон на Западном берегу реки Иордан вынуждены все чаще покидать свои дома из-за насилия и угроз, что может быть приравнено к насильственному переселению. В организации также отметили, что введенные израильскими властями ограничения на передвижение в регионе также затрудняют доступ палестинцев к медицинской помощи.