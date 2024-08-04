В Израиле два человека погибли в результате атаки террориста с ножом

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Два человека погибли и еще двое получили ранения в результате теракта с применением холодного оружия в израильском городе Холон в центре страны. Нападавший — палестинец — был застрелен полицией. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на службу безопасности.

Погибли 66-летняя женщина и 70-летний мужчина. В близлежащий медицинский центр Вольфсон также поступили мужчина в возрасте 68 лет в тяжелом состоянии и 26-летний мужчина в состоянии средней тяжести.

По данным издания, нападавшего идентифицировали как 34-летнего Амара Одеха, жителя палестинского города Сальфит на Западном берегу реки Иордан. У мужчины не было разрешения на въезд в Израиль, но ранее он не совершал правонарушений, связанных с безопасностью.

По словам медиков, пострадавшие находились в трех разных местах, примерно в 500 м друг от друга. В полиции добавили, что сканируют район в поисках возможных подозреваемых, причастных к нападению.

Накануне два члена политбюро ХАМАС и три командира военного крыла движения — «Бригад Изз эд-Дина аль-Кассама» — были убиты в секторе Газа в результате израильского удара.

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ночь с 3 на 4 августа по северу Израиля ночью было выпущено около 30 снарядов, большинство из которых перехватила система противовоздушной обороны (ПВО). Ракеты летели из Ливана, юг которого контролирует группировка «Хезболла».