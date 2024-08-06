«Врачи без границ» заявили о насильственном переселении палестинцев

Организация рассказала, что ее пациенты на Западному берегу подвергаются регулярному насилию, угрозам и порче имущества со стороны израильских солдат и поселенцев, а с началом войны в Газе все чаще вынуждены бросать свои дома

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Жители провинции Хеврон на Западном берегу реки Иордан подвергаются насильственному переселению из своих домов, следует из доклада «Врачей без границ» (Médecins Sans Frontières, MSF), находящегося в распоряжении РБК.

По данным организации, после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и начала последующей войны палестинцы, живущие на Западном берегу, стали чаще и в больших масштабах подвергаться насилию со стороны израильских военных и еврейских поселенцев. «Врачи без границ» ссылаются на статистику Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН: с 7 октября 2023 года по 30 апреля 2024 года на Западном берегу были убиты 475 палестинцев — 457 израильскими солдатами, десять — переселенцами, и еще восемь — неустановленными лицами. Для сравнения: с 1 января по 7 октября 2023 года этот показатель составил менее 200. Возросла и доля огнестрельных ранений у палестинцев, проживающих на Западном берегу: с 9% в первые девять месяцев 2023 года до 33% после 7 октября.

Жители юга Хевронского нагорья рассказали сотрудникам MSF, что еврейские поселенцы разрушают их дома, сельскохозяйственные угодья, мечети, солнечные батареи и системы водо- и электроснабжения, убивают и крадут домашний скот, а также выдвигают жесткие ультиматумы с требованием покинуть эту территорию. По данным организации, пострадавших принуждали «под дулом оружия повторять произраильские лозунги», а «от побоев и угроз не избавлены даже дети».

«Поселенцы в военной форме каждые несколько дней переезжают на автомобилях и квадроциклах из деревни в деревню. Когда община пытается восстановить разрушенные строения, поселенцы мстят, усиливая насилие, включая поджоги домов и психические атаки. В нескольких населенных пунктах жители начали ходить группами по два-три человека, поскольку опасаются, что в одиночку ходить слишком опасно», — говорится в докладе.

С началом боевых действий израильские власти значительно ограничили передвижения по Западному берегу при помощи блокпостов, бетонных валунов, насыпей и комендантского часа, говорится в докладе. MSF отмечает, что въезды практически во все палестинские деревни и поселки закрыты для автотранспорта, а сами населенные пункты отрезаны от основных дорог, что затруднило доступ палестинцев к медицинскому обслуживанию. Военные нередко изымают автомобили у сотрудников палестинского Минздрава и местных НКО, что наряду с блокпостами лишает их возможности доехать до отдаленных населенных пунктов и проводить запланированные вакцинации.

«Ограничения на передвижение, финансовые трудности, препятствующие приобретению лекарств, аннулирование медицинской страховки, закрытие клиник Министерства здравоохранения из-за ограничений, введенных израильскими силами, и нехватка лекарств в аптеках — все это негативно сказывается на доступе палестинцев к медицинскому обслуживанию», — отмечается в докладе. По свидетельству сотрудников мобильной клиники MSF, пациентам с хроническими заболеваниями все сложнее получать необходимые им лекарства, что вынуждает их прерывать терапию или переходить на другие препараты. Больные также нередко не могут добраться до клиник организации в провинции Хеврон из-за комендантского часа и блокпостов.

РБК направил запросы в МИД Израиля и ЦАХАЛ.

Кроме того, многие жители провинции Хеврон страдают от проблем с доступом к питьевой воде и нехватки продовольствия: в некоторых населенных пунктах до 77% людей сообщили MSF, что по крайней мере один раз в месяц ложились спать с чувством голода. В докладе отмечается, что многие опрошенные испытывали чувство стыда, признаваясь в этом, а некоторые и вовсе отказались отвечать на вопрос, поэтому реальные показатели могут быть выше. Жители Хеврона также испытывают сильные финансовые трудности из-за утраты доступа к пастбищам, многие были вынуждены продать часть своего скота.

«Врачи без границ» отмечают, что насильственное переселение палестинцев началось еще до 7 октября 2023 года и было особенно интенсивно в районах, прилегающих к еврейским поселениям. С началом конфликта оно усилилось: лишь за первые семь недель с 7 октября по меньшей мере 443 палестинца были насильно переселены из своих деревень в провинцию Хеврон.

Израиль получил контроль над Западным берегом по итогам Шестидневной войны в 1967 году, а после начал создавать там собственные поселения. С 1995 года части этого региона контролируют палестинцы. Международное сообщество считает территории на Западном берегу Иордана незаконно оккупированными Израилем.

В начале июля Израиль задекларировал в качестве государственной земли территорию в 1,27 тыс. га на Западном берегу реки Иордан. Правозащитная организация «Шалом Ахшав» отметила, что площадь задекларированной территории — самая большая со времен соглашений в Осло (1993 и 1995 годы). Всего с начала этого года Израиль признал государственными землями 23,7 тыс. га на Западном берегу Иордана.