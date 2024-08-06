 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС ,  
0 

«Врачи без границ» заявили о насильственном переселении палестинцев

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Организация рассказала, что ее пациенты на Западному берегу подвергаются регулярному насилию, угрозам и порче имущества со стороны израильских солдат и поселенцев, а с началом войны в Газе все чаще вынуждены бросать свои дома
Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images
Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images

Жители провинции Хеврон на Западном берегу реки Иордан подвергаются насильственному переселению из своих домов, следует из доклада «Врачей без границ» (Médecins Sans Frontières, MSF), находящегося в распоряжении РБК.

По данным организации, после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и начала последующей войны палестинцы, живущие на Западном берегу, стали чаще и в больших масштабах подвергаться насилию со стороны израильских военных и еврейских поселенцев. «Врачи без границ» ссылаются на статистику Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН: с 7 октября 2023 года по 30 апреля 2024 года на Западном берегу были убиты 475 палестинцев — 457 израильскими солдатами, десять — переселенцами, и еще восемь — неустановленными лицами. Для сравнения: с 1 января по 7 октября 2023 года этот показатель составил менее 200. Возросла и доля огнестрельных ранений у палестинцев, проживающих на Западном берегу: с 9% в первые девять месяцев 2023 года до 33% после 7 октября.

Жители юга Хевронского нагорья рассказали сотрудникам MSF, что еврейские поселенцы разрушают их дома, сельскохозяйственные угодья, мечети, солнечные батареи и системы водо- и электроснабжения, убивают и крадут домашний скот, а также выдвигают жесткие ультиматумы с требованием покинуть эту территорию. По данным организации, пострадавших принуждали «под дулом оружия повторять произраильские лозунги», а «от побоев и угроз не избавлены даже дети».

Хуситы заявили о готовности присоединиться к удару Ирана по Израилю
Политика
Фото:Khaled Abdullah / Reuters

«Поселенцы в военной форме каждые несколько дней переезжают на автомобилях и квадроциклах из деревни в деревню. Когда община пытается восстановить разрушенные строения, поселенцы мстят, усиливая насилие, включая поджоги домов и психические атаки. В нескольких населенных пунктах жители начали ходить группами по два-три человека, поскольку опасаются, что в одиночку ходить слишком опасно», — говорится в докладе.

С началом боевых действий израильские власти значительно ограничили передвижения по Западному берегу при помощи блокпостов, бетонных валунов, насыпей и комендантского часа, говорится в докладе. MSF отмечает, что въезды практически во все палестинские деревни и поселки закрыты для автотранспорта, а сами населенные пункты отрезаны от основных дорог, что затруднило доступ палестинцев к медицинскому обслуживанию. Военные нередко изымают автомобили у сотрудников палестинского Минздрава и местных НКО, что наряду с блокпостами лишает их возможности доехать до отдаленных населенных пунктов и проводить запланированные вакцинации.

«Ограничения на передвижение, финансовые трудности, препятствующие приобретению лекарств, аннулирование медицинской страховки, закрытие клиник Министерства здравоохранения из-за ограничений, введенных израильскими силами, и нехватка лекарств в аптеках — все это негативно сказывается на доступе палестинцев к медицинскому обслуживанию», — отмечается в докладе. По свидетельству сотрудников мобильной клиники MSF, пациентам с хроническими заболеваниями все сложнее получать необходимые им лекарства, что вынуждает их прерывать терапию или переходить на другие препараты. Больные также нередко не могут добраться до клиник организации в провинции Хеврон из-за комендантского часа и блокпостов.

РБК направил запросы в МИД Израиля и ЦАХАЛ.

Каких высокопоставленных членов ХАМАС ликвидировал Израиль. Инфографика
Политика

Кроме того, многие жители провинции Хеврон страдают от проблем с доступом к питьевой воде и нехватки продовольствия: в некоторых населенных пунктах до 77% людей сообщили MSF, что по крайней мере один раз в месяц ложились спать с чувством голода. В докладе отмечается, что многие опрошенные испытывали чувство стыда, признаваясь в этом, а некоторые и вовсе отказались отвечать на вопрос, поэтому реальные показатели могут быть выше. Жители Хеврона также испытывают сильные финансовые трудности из-за утраты доступа к пастбищам, многие были вынуждены продать часть своего скота.

«Врачи без границ» отмечают, что насильственное переселение палестинцев началось еще до 7 октября 2023 года и было особенно интенсивно в районах, прилегающих к еврейским поселениям. С началом конфликта оно усилилось: лишь за первые семь недель с 7 октября по меньшей мере 443 палестинца были насильно переселены из своих деревень в провинцию Хеврон.

Израиль получил контроль над Западным берегом по итогам Шестидневной войны в 1967 году, а после начал создавать там собственные поселения. С 1995 года части этого региона контролируют палестинцы. Международное сообщество считает территории на Западном берегу Иордана незаконно оккупированными Израилем.

В начале июля Израиль задекларировал в качестве государственной земли территорию в 1,27 тыс. га на Западном берегу реки Иордан. Правозащитная организация «Шалом Ахшав» отметила, что площадь задекларированной территории — самая большая со времен соглашений в Осло (1993 и 1995 годы). Всего с начала этого года Израиль признал государственными землями 23,7 тыс. га на Западном берегу Иордана.

В Подмосковье предложили реформу правил перевода земли под дома и дачи

Bloomberg уволил репортера, сорвавшего эмбарго об обмене заключенными

«Благословение небожителей» и «К себе нежно» стали книжными бестселлерами

Президент Азербайджана принял в Баку Сергея Шойгу

«Яндекс» запустил сервис бюджетного такси «Везет»

Президент Бангладеш распустил парламент

Что будет с ценами на жилье после резкого роста ставок по ипотеке

Бэнкси представил новую работу

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Израиль Западный берег реки Иордан Палестина «Врачи без границ»
Материалы по теме
Президент Ирана пообещал Шойгу отомстить Израилю за лидера ХАМАС
Политика
Палестинские силы согласились объединиться в правительство под эгидой ООП
Политика
Суд в Гааге призвал Израиль к выплате репараций Палестине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 93,04 (+0,21) Инвестиции, 05 авг, 17:54 Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 84,95 (-0,76) Инвестиции, 05 авг, 17:54
На предприятии в Коми произошел пожарБизнес, 14:31
Мосбиржа с 20 августа приостановит торги акциями Novabev GroupИнвестиции, 14:23
Какие монеты лучше всего пережили обвал рынка. Топ-5Крипто, 14:16
Чибис рассказал Путину о самочувствии после покушенияПолитика, 14:15
Какая есть альтернатива иностранным редакторам документовРБК Компании, 14:15
Шойгу заявил об отсутствии реакции Киева на мирную инициативу ПутинаПолитика, 14:12
На Замоскворецкой линии метро появился 20-й поезд серии «Москва-2024»Город, 14:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На Украине экс-главу военкомата арестовали за помощь уклонистамПолитика, 14:10
Когда страхи помогают ребенку развиваться, а когда ломают психикуPro, 14:09
Парагвайская пловчиха опровергла свое изгнание из Олимпийской деревниСпорт, 14:02
IBA раскрыла подробности дела проваливших гендерные тесты боксершСпорт, 13:59
Российские каноисты выиграли заплыв. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 13:58
ФСБ заявила о вооруженной провокации ВСУ у границы России⁠Политика, 13:53
Силовики задержали экс-начальника вещевого управления МинобороныПолитика, 13:50