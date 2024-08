Блинкен призвал Иран и Израиль не обострять конфликт на Ближнем Востоке

Обострение конфликта на Ближнем Востоке может грозить непредсказуемыми последствиями, считает Блинкен. Он добавил, что США продолжат защищать Израиль от «атак террористических группировок или их спонсоров»

Энтони Блинкен (Фото: Johannes Simon / Getty Images)

США призвали Иран и Израиль не обострять конфликт на Ближнем Востоке, дальнейшие атаки могут привести к непредсказуемым последствиям, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Аннаполисе. Его слова приводит Госдеп.

«В течение последних нескольких дней мы находились в постоянном контакте с партнерами в регионе и далеко за его пределами. В этих разговорах мы услышали четкий консенсус: никто не должен обострять этот конфликт», — сказал он, добавив, что США напрямую передали этот сигнал Ирану и Израилю.

Блинкен добавил, что Вашингтон продолжит защищать Израиль от «атак террористических группировок или их спонсоров», но на Ближнем Востоке должны понимать, что «дальнейшие атаки только повышают риск опасных последствий, которые никто не может предсказать и полностью контролировать». «Крайне важно, чтобы все в регионе оценили ситуацию, поняли риски и приняли решения, которые снимут напряженность, а не усугубят ее», — подчеркнул госсекретарь.

Президенты США и Египта Джо Байден и Абдель Фаттах ас-Сиси, а также эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани ранее обсудили прекращение огня в секторе Газа и освобождение заложников. По словам Блинкена, переговоры достигли финальной стадии, и участники согласились с необходимостью «срочно завершить этот процесс». «Заключение этого соглашения и избегание любых действий, которые могут каким-либо образом этому помешать, — единственный путь к прекращению конфликта в Газе и установлению спокойствия в регионе», — подытожил госсекретарь.

31 июля в результате прямого попадания ракеты в гостевой дом в Тегеране погиб глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Он прибыл в Иран для участия в церемонии инаугурации нового президента Масуда Пезешкиана. Убийство Хании осудили власти Палестины, Ирана, России и Турции.

ХАМАС и Иран возложили ответственность за произошедшее на Израиль. В частности, в иранском МИДе заявили, что еврейское государство перешло «красную черту», и Тегеран имеет право на ответные меры. В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) пообещали отомстить «в соответствующее время, в соответствующем месте и соответствующим образом».

Израиль официально не комментировал смерть Хании. По данным The Times of Israel, премьер Биньямин Нетаньяху запретил чиновникам это делать. Вместе с тем ультраправый министр по наследию Амихай Элияху назвал смерть главы политбюро ХАМАС «очищением мира от грязи». The Washington Post писала, что Израиль уведомлял США об ответственности за убийство Хании.

CNN со ссылкой на источник сообщал о просьбе США к Ирану не мстить за произошедшее. Собеседники Axios в свою очередь рассказали об угрозе Байдена прекратить помощь Израилю в случае дальнейших шагов к эскалации. На фоне усиления напряженности США направили на Ближний Восток авианосную ударную группу, дополнительные крейсеры и эсминцы.