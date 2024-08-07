WP узнала, что Израиль уведомил США об ответственности за убийство Хании

Израиль сразу после сообщений об убийстве главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании уведомил США, что несет за это ответственность, хотя официально отказался комментировать его смерть, пишет The Washington Post.

По данным издания, новость о гибели политического лидера ХАМАС в Вашингтоне восприняли «с удивлением и возмущением», его убийство там расценили как неудачу для их усилий по прекращению огня в секторе Газа.

Госсекретарь Энтони Блинкен возглавил дипломатическую кампанию по оказанию давления на Иран, прося высокопоставленных чиновников в Каире, Багдаде и других арабских столицах призвать Тегеран и его союзников к сдержанности, отмечает издание.

О том, что в США обеспокоены возможным срывом переговоров по перемирию после убийства Хании и угрозой начала региональной войне, писало издание Axios. Хания был переговорщиком с Катаром и Египтом по сделке с Израилем.

Палестинская группировка ХАМАС 6 августа объявила о назначении Яхьи Синвара главой политического крыла вместо Хании. Глава МИД Израиля Исраэль Кац счел это еще одной причиной устранить его.

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