 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

WP узнала, что Израиль уведомил США об ответственности за убийство Хании

Израиль сразу после сообщений об убийстве главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании уведомил США, что несет за это ответственность, хотя официально отказался комментировать его смерть, пишет The Washington Post.

По данным издания, новость о гибели политического лидера ХАМАС в Вашингтоне восприняли «с удивлением и возмущением», его убийство там расценили как неудачу для их усилий по прекращению огня в секторе Газа.

Госсекретарь Энтони Блинкен возглавил дипломатическую кампанию по оказанию давления на Иран, прося высокопоставленных чиновников в Каире, Багдаде и других арабских столицах призвать Тегеран и его союзников к сдержанности, отмечает издание.

О том, что в США обеспокоены возможным срывом переговоров по перемирию после убийства Хании и угрозой начала региональной войне, писало издание Axios. Хания был переговорщиком с Катаром и Египтом по сделке с Израилем.

Палестинская группировка ХАМАС 6 августа объявила о назначении Яхьи Синвара главой политического крыла вместо Хании. Глава МИД Израиля Исраэль Кац счел это еще одной причиной устранить его.

Материал дополняется

Покупки в рассрочку без переплат предложили ограничить

«Врачи без границ» заявили о насильственном переселении палестинцев

Замедление YouTube не повлияет на работу других сервисов Google

Харрис выбрала кандидата в вице-президенты США

Власти Таджикистана сообщили о сокращении потока мигрантов в Россию

Ставки на Камалу Харрис и Дональда Трампа практически сравнялись

Что будет с ценами на жилье после резкого роста ставок по ипотеке

Бэнкси представил новую работу

Подборка каналов РБК в Telegram
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 93,03 (-0,01) Инвестиции, 06 авг, 17:55 Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 85,16 (+0,22) Инвестиции, 06 авг, 17:55
В Воронежской области объявили опасность атаки дроновПолитика, 04:03
Россияне назвали главную причину роста расходов на домашних животныхОбщество, 04:00
WP узнала, что Израиль уведомил США об ответственности за убийство ХанииПолитика, 03:55
RTX поставит Германии ракеты для Patriot взамен переданных УкраинеПолитика, 03:50
США отправили Израилю и Ирану сигнал о недопустимости эскалацииПолитика, 03:16
Путина пригласили на инаугурацию первой женщины-президента МексикиПолитика, 02:55
В Хмельницком прогремели взрывыПолитика, 02:46
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Пропавший в Приморье самолет с двумя людьми на борту разбилсяОбщество, 02:37
NYT узнала, что у экс-премьера Бангладеш был час на побег от протестующихПолитика, 02:36
Харрис объявила себя кандидатом в президенты США от демократовПолитика, 02:21
РПЦ разрешила вывозить «Троицу» из Троице-Сергиевой лаврыОбщество, 02:02
В Первой грузовой компании сменится руководствоБизнес, 01:49
Омбудсмен заявила о 6 пострадавших детях при атаке ВСУ на Курскую областьПолитика, 01:25
Силы ПВО сбили над Курской областью еще две украинские ракетыПолитика, 01:21