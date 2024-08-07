США предупредили Турцию о санкциях за экспорт техники в Россию

Помощник главы Минторга США призвал турецких чиновников «остановить незаконный поток американских технологий», предупредив о последствиях. Анкара ранее обещала не допустить обхода санкций. Москва считает их незаконными

Фото: Burak Kara / Getty Images

США предупредили о рисках санкций за поставки в Россию американской техники, которую можно использовать в военных целях, сообщает Financial Times.

Помощник министра торговли США Мэттью Аксельрод рассказал изданию, что «в рамках усилий по прекращению незаконной торговли» встречался с турецкими чиновниками в Анкаре и Стамбуле. Он призвал их усилить контроль над экспортом полупроводниковых чипов и других деталей американского производства.

«Турция должна помочь нам остановить незаконный поток американских технологий в Россию», — сказал Аксельрод. По словам чиновника, в противном случае у США «не будет иного выбора, кроме как применить санкции к тем, кто обходит <...> экспортный контроль».

США, Евросоюз и Япония в ответ на начало боевых действий на Украине запретили поставки в Россию около 50 категорий товаров, которые можно использовать в военных целях. Анкара не присоединилась к санкциям и поддерживает с Москвой торговые связи. В Вашингтоне обеспокоены, что через Турцию в Россию в нарушение экспортных ограничений может попадать западная электроника, в том числе процессоры, карты памяти и усилители.

Минторг США уже ввел ограничения против 18 турецких компаний, теперь американским предприятиям нужно получить специальную лицензию для продажи им определенных групп товаров. В ведомстве допустили, что «можно ожидать большего в будущем, если прогресса не произойдет». Помимо того, несколько компаний из Турции попали под санкции американского Минфина.

По подсчетам FT, за первое полугодие 2024 года экспорт из Турции в Россию товаров военного назначения составил $85 млн (за тот же период 2022 года — $27 млн). По сравнению с 2023 годом он снизился, что в американском Минфине объясняют указом президента Джо Байдена от декабря 2023 года, позволяющим вводить санкции против банков третьих стран за взаимодействие с российским военно-промышленным комплексом.

Турция ранее обещала не допустить обхода западных санкций против России. После выхода указа Байдена ряд турецких финансовых организаций начали закрывать счета российским компаниям и ужесточили требования к физическим лицам из России, которые хотят открыть карты. По словам опрошенных РБК экспертов, санкционные риски стали одной из причин сокращения торговли России с Турцией: в первом полугодии 2024 года экспорт товаров в Россию упал на 28,3% к тому же периоду 2023 года — до $4,16 млрд (против $5,8 млрд в первой половине прошлого года). Президент Владимир Путин связывал снижение товарооборота с Турцией с корректировкой цен на основные товары экспорта и импорта.

Российские власти называют санкции неэффективными и незаконными и требуют их отменить.