Турецкие компании попали под санкции США против России

Помимо турецких, в новый пакет санкций попали компании из Азербайджана, Бельгии, Китая, Словакии, Турции и ОАЭ. В Вашингтоне заявили, что они помогают Москве обходить ограничения. Россия считает санкции незаконными

Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Минфин США включил в новый пакет антироссийских санкций турецкие компании, следует из сообщения ведомства.

Под ограничения за действия «в секторе экономики Российской Федерации, предназначенном для поддержки военно-промышленной базы России», в частности, попали:

BELLUGA İÇ VE DIŞ TİCARET LIMİTED ŞİRKETİ, которая импортирует и экспортирует широкий спектр продукции, в том числе стройматериалы и запчасти, а также предоставляет логистические услуги;

ETASIS AS, производящая станки с числовым программным управлением;

IDA ELEVATOR INDUSTRY AND TRADE LIMITED COMPANY, которая специализируется на двигателях и механизмах;

LSS GLOBAL INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED, она занимается поставками материалов для нефтегазового, строительного, железнодорожного и автомобильного секторов.

Всего в новом санкционном списке почти 300 физических и юридических лиц, а также организаций. Среди них — более 60 объектов, расположенных в Азербайджане, Бельгии, Китае, ОАЭ и Словакии. В Вашингтоне объяснили введение ограничений тем, что они помогают Москве обходить санкции и закупать оборудование за рубежом.

Российские власти считают международные санкции незаконными, неэффективными и настаивают на их отмене. Ограничения останутся надолго, признал президент Владимир Путин.