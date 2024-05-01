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Война санкций ,  
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Турецкие компании попали под санкции США против России

Турецкие компании попали под санкции Минфина США против России
Сюжет
Война санкций
Помимо турецких, в новый пакет санкций попали компании из Азербайджана, Бельгии, Китая, Словакии, Турции и ОАЭ. В Вашингтоне заявили, что они помогают Москве обходить ограничения. Россия считает санкции незаконными
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Минфин США включил в новый пакет антироссийских санкций турецкие компании, следует из сообщения ведомства.

Под ограничения за действия «в секторе экономики Российской Федерации, предназначенном для поддержки военно-промышленной базы России», в частности, попали:

  • BELLUGA İÇ VE DIŞ TİCARET LIMİTED ŞİRKETİ, которая импортирует и экспортирует широкий спектр продукции, в том числе стройматериалы и запчасти, а также предоставляет логистические услуги;
  • ETASIS AS, производящая станки с числовым программным управлением;
  • IDA ELEVATOR INDUSTRY AND TRADE LIMITED COMPANY, которая специализируется на двигателях и механизмах;
  • LSS GLOBAL INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED, она занимается поставками материалов для нефтегазового, строительного, железнодорожного и автомобильного секторов.

Всего в новом санкционном списке почти 300 физических и юридических лиц, а также организаций. Среди них — более 60 объектов, расположенных в Азербайджане, Бельгии, Китае, ОАЭ и Словакии. В Вашингтоне объяснили введение ограничений тем, что они помогают Москве обходить санкции и закупать оборудование за рубежом.

Российские власти считают международные санкции незаконными, неэффективными и настаивают на их отмене. Ограничения останутся надолго, признал президент Владимир Путин.

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