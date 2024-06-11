Путин объяснил снижение товарооборота с Турцией

Некоторое снижение товарооборота связано с корректировкой цен на товары, заявил Путин. Bloomberg связывал падение экспорта из Турции с указом США о вторичных санкциях

Владимир Путин и Хакан Фидан (Фото: kremlin.ru)

В начале 2024 года «произошло некоторое снижение» уровня товарооборота России и Турции, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой турецкого МИДа Хаканом Фиданом.

Путин связал это с корректировкой цен на основные товары экспорта и импорта. «Надеюсь, что нам удастся эту ситуацию поправить в ближайшее время и все будет развиваться так же, как и в прошлом году. А в прошлом году был абсолютный рекорд товарооборота между нашими странами», — сказал он (цитата по сайту Кремля).

Путин ранее говорил, что по итогам 2022 года товарооборот между Россией и Турцией вырос на 86%, до рекордных $62 млрд. В кабмине заявляли, что в том году страна заняла второе место в списке российских торговых партнеров. По оценке генконсула в Стамбуле Андрея Буравова, за 11 месяцев 2023 года товарооборот составил $48,5 млрд, что на 11 млрд меньше того же периода годом ранее.

По данным турецкого Минторга, экспорт из Турции в Россию в феврале 2024 года сократился на 33%, до $670 млн, по сравнению с тем же месяцем прошлого года ($1,1 млрд), а импорт из России упал на 36,65%, с $2 млрд до $1,3 млрд. Bloomberg связывал это с попытками Анкары повысить контроль над банковскими операциями. В конце 2023 года в США вступил в силу указ, позволяющий вводить меры против иностранных банков, которые помогают проводить сделки подсанкционным лицам из России или содействуют поставкам определенных материалов и оборудования российскому военно-промышленному комплексу.

После указа условия обслуживания россиян в некоторых турецких банках ужесточились, начались сложности с проведением платежей и переводов, в том числе в турецких лирах. Например, ряд финансовых организаций начали закрывать счета российским компаниям и ужесточили требования к физическим лицам из России, которые хотят открыть карты. В российском посольстве говорили, что контактируют с турецкими властями по этому вопросу. Путин заявлял, что проблемы с расчетами в зарубежных банках решаемы. Западные санкции из-за военных действий на Украине власти России считают незаконными.