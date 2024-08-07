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Палестино-израильский конфликт ,  
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WSJ рассказала о возможных проблемах «Железного купола» из-за атаки Ирана

WSJ: «Железный купол» может не справиться с атакой Ирана и «Хезболлы»
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
У Тегерана есть дроны и баллистические ракеты, сбить которые израильский «Железный купол» не способен, а «Хезболла» обладает арсеналом в десятки тысяч ракет, включая высокоточные, которые могут перегрузить систему, пишет газета
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

Израильская система ПРО «Железный купол» может не справиться со скоординированной атакой со стороны Ирана и его союзников, пишет The Wall Street Journal.

«Железный купол» считается одной из лучших систем в мире для перехвата ракет малой дальности, запускаемых такими группировками, как ХАМАС. Однако Иран и ливанская группировка «Хезболла» имеют больше возможностей: у Тегерана есть дроны и баллистические ракеты, сбить которые «Железный купол» не способен, а «Хезболла» обладает арсеналом в десятки тысяч ракет, включая высокоточные, которые могут перегрузить систему.

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Чтобы отбить атаку, Израиль и США создали более мощную систему ПВО, в которой задействованы израильские, американские ВВС и других стран, а также радиолокационные системы в соседних государствах. Действия будут координироваться Центральным командованием ВС США (CENTCOM).

Издание Air & Space Forces Magazine писало, что США на фоне угрозы удара Ирана по Израилю перебросят на Ближний Восток эскадрилью малозаметных для радаров истребителей F-22 Raptor. Отправку дополнительных самолетов и кораблей в регион до этого анонсировал Пентагон. Министр обороны Ллойд Остин, в частности, приказал авианосной ударной группе во главе с кораблем USS Abraham Lincoln заменить ударную группу во главе с авианосцем USS Theodore Roosevelt.

Иран и ливанская шиитская группировка «Хезболла» пообещали отомстить Израилю за гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и командира «Хезболлы» Фуада Шукра в Бейруте. Издание Axios сообщало, что США и Израиль ожидали удар 5 августа. По информации Sky News Arabia, Тегеран может атаковать 12 или 13 августа.

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Елена Чернышова
Израиль Иран Хезболла ПВО
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