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Военная операция на Украине ,  
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Курский губернатор сообщил о перехвате дрона с символикой «Азова»

Курский губернатор Старовойт сообщил о подавлении двух дронов силами РЭБ
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Военная операция на Украине
На одном из дронов обнаружена символика батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен), сообщил губернатор
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram

Два украинских дрона были выведены из строя силами радиоэлектронной борьбы в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.

«На одном из них символика полка «Азов» — запрещенной в России террористической организации. Спасибо нашим военным и пограничникам!» — написал он в телеграм-канале.

4 августа в городе Рыльске в Курской области с украинского беспилотника сбросили взрывные устройства. Никто не пострадал, но были повреждены окна в двух административных зданиях, в Покровском храме выбило стекла. Позднее губернатор уточнил, что в результате взрыва повреждения получили 35 окон в двух административных зданиях и храме.

В ночь на 7 августа силы ПВО сбили дрон в Ферзиковском районе Калужской области, сообщал губернатор Владислав Шапша. Пострадавших и повреждений инфраструктуры не было.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков позднее писал, что система ПВО поразила беспилотник самолетного типа на подлете к Белгороду.

Курский губернатор сообщил о перехвате дрона с символикой «Азова»
Курский губернатор сообщил о перехвате дрона с символикой «Азова»

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Теги
Елена Чернышова
Курская область Военная операция на Украине Роман Старовойт беспилотники
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