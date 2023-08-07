Курский губернатор Старовойт сообщил о подавлении двух дронов силами РЭБ

Курский губернатор сообщил о перехвате дрона с символикой «Азова»

На одном из дронов обнаружена символика батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен), сообщил губернатор

Фото: gubernator_46 / Telegram

Два украинских дрона были выведены из строя силами радиоэлектронной борьбы в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.

«На одном из них символика полка «Азов» — запрещенной в России террористической организации. Спасибо нашим военным и пограничникам!» — написал он в телеграм-канале.

4 августа в городе Рыльске в Курской области с украинского беспилотника сбросили взрывные устройства. Никто не пострадал, но были повреждены окна в двух административных зданиях, в Покровском храме выбило стекла. Позднее губернатор уточнил, что в результате взрыва повреждения получили 35 окон в двух административных зданиях и храме.

В ночь на 7 августа силы ПВО сбили дрон в Ферзиковском районе Калужской области, сообщал губернатор Владислав Шапша. Пострадавших и повреждений инфраструктуры не было.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков позднее писал, что система ПВО поразила беспилотник самолетного типа на подлете к Белгороду.