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Военная операция на Украине ,  
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Курский губернатор сообщил о сброшенных взрывных устройствах с дрона

Губернатор Старовойт: в Курской области украинский дрон сбросил взрывные устройства
Сюжет
Военная операция на Украине

Украинский беспилотник сбросил взрывные устройства в городе Рыльск Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

«К счастью, пострадавших нет. Повреждены окна в двух административных зданиях, выбиты стекла в Покровском храме. На месте работают представители силовых структур и следственных органов», — сказал он.

«Если вы обнаружили обломки, не трогайте их и сообщите по телефону 112», — написал Старовойт.

После начала военной операции на Украине Курская область наряду с другими приграничными регионы регулярно подвергается обстрелам. Накануне под обстрел попала деревня Елизаветовка. «Всего зафиксировано четыре прилета. В результате повреждены линия электропередачи и газовая труба», — сообщал губернатор. 1 августа Старовойт сообщал о десяти прилетах в этой деревне.

Теги
Персоны
Курская область дроны беспилотники
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области

20 января 1972 года
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