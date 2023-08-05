Курский губернатор сообщил о сброшенных взрывных устройствах с дрона

Украинский беспилотник сбросил взрывные устройства в городе Рыльск Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

«К счастью, пострадавших нет. Повреждены окна в двух административных зданиях, выбиты стекла в Покровском храме. На месте работают представители силовых структур и следственных органов», — сказал он.

«Если вы обнаружили обломки, не трогайте их и сообщите по телефону 112», — написал Старовойт.

После начала военной операции на Украине Курская область наряду с другими приграничными регионы регулярно подвергается обстрелам. Накануне под обстрел попала деревня Елизаветовка. «Всего зафиксировано четыре прилета. В результате повреждены линия электропередачи и газовая труба», — сообщал губернатор. 1 августа Старовойт сообщал о десяти прилетах в этой деревне.