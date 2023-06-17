Силы ПВО сбили атаковавшие «Дружбу» беспилотники ВСУ в Брянской области

Богомаз сообщил об уничтожении трех беспилотников самолетного типа силами ПВО. В марте на территории станции трубопровода «Дружба» в Брянской области находили взрывчатку

Александр Богомаз (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Силы ПВО в Новозыбковском городском округе Брянской области отразили атаку беспилотников на нефтеперегонную станцию трубопровода «Дружба», сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Благодаря профессионализму наших военных системами ПВО уничтожены три беспилотника самолетного типа», — отметил глава региона.

Станция «Новозыбков» и раньше попадала под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. 21 марта Богомаз сообщал, что украинские дроны атаковали территорию станции, пострадавших не было. При этом в нескольких населенных пунктах отключили электроснабжение. Следственный комитет начал расследование по факту атаки.

До этого, 17 марта, сотрудники ФСБ и Росгвардии обнаружили рядом с «Новозыбковым» самодельное взрывное устройство, которое находилось возле трансформаторной подстанции. В ФСБ уточнили, что бомбу могли сбросить с беспилотника.

Промежуточная нефтеперекачивающая станция относится к нефтепроводу Куйбышев — Унеча — Мозырь-1 (Дружба-1), оператором является компания «Транснефть». Он начинается в Самарской области, проходит через Брянск и разветвляется на два участка — северный (Белоруссия, Польша, Германия) и южный (Украина, Чехия, Словакия и Венгрия).