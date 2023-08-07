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Военная операция на Украине ,  
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СБУ задержала подозреваемую в сборе данных о маршруте Зеленского

СБУ задержала жительницу Очакова за сбор данных о маршруте Зеленского
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский посетил Николаевскую область в июне. По версии СБУ, сотрудничавшая с Россией местная жительница собирала сведения о его передвижениях и расположении военных объектов Украины
Фото: AlphaSpecnaz / Global Look Press
Фото: AlphaSpecnaz / Global Look Press

СБУ задержала женщину, подозреваемую в сборе информации о планах передвижения украинского президента Владимира Зеленского во время визита в Николаевскую область и сотрудничестве с российскими спецслужбами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Сотрудники СБУ сработали на опережение: заблаговременно получили информацию о разведывательно-подрывной деятельности фигурантки и позаботились о дополнительных мерах безопасности во время визита», — отчитались в ведомстве.

Зеленский посетил Николаевскую область 8 июня, в сопровождении главы региона Виталия Кима. Он осмотрел состояние главной помповой станции Управления каналов реки Ингулец, которая была затоплена из-за прорыва дамбы Каховской ГЭС.

Подозреваемая — жительница Очакова. Оперативники считают, что также пыталась выяснить местонахождение систем радиоэлектронной борьбы и складов боеприпасов ВСУ в районе этого города. Она прежде работала продавщицей в военном магазине на территории одной из воинских частей. Для сбора сведений женщина «объезжала территорию района и снимала локации украинских объектов», а также «пыталась «в темную» получить нужные сведения через собственные связи». Женщину задержали при попытке передачи разведданных. Дело против нее завели по статье о несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины, женщину арестовали. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

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Politico писала, что на случай гибели Зеленского у Киева разработан план, а в составе украинской власти «есть сильная команда лидеров», которая способна взять на себя управление. В состав этого коллективного органа могут войти председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук, который будет выполнять представительские функции, глава администрации Зеленского Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников.

«Это абсолютно некорректная информация, никаких планов нет. Есть президент страны, верховный главнокомандующий, который исполняет свои обязанности. Для чего это сделало уважаемое издание Politico, мне сложно сказать», — прокомментировал эти сведения секретарь СНБО Алексей Данилов.

Кремль в прошлом году отрицал наличие планов у российских властей убить Зеленского. В феврале этого года бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет рассказал, что президент Владимир Путин во время встречи с ним в марте 2022-го пообещал ему «не убивать» украинского лидера. Кремль отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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