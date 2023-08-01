В СНБО Украины опровергли существование плана на случай смерти Зеленского

Ранее газета Politico написала, что в случае гибели Зеленского Украину могла бы возглавить «команда лидеров» — председатель Рады, главы офиса Зеленского и МИДа, министр обороны. Россия отрицала планы убить украинского президента

Алексей Данилов (Фото: Alina Smutko / Reuters )

Планов на случай смерти украинского президента Владимира Зеленского нет, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов на телеканале «Рада», комментируя противоположные данные газеты Politico.

«Это абсолютно некорректная информация, никаких планов нет. Есть президент страны, верховный главнокомандующий, который исполняет свои обязанности. Для чего это сделало уважаемое издание Politico, мне сложно сказать», — отметил он (цитата по «Политике страны»).

Ранее Politico со ссылкой на интервью с экспертами и украинскими чиновниками написала, что в стране есть план на случай гибели Зеленского. Согласно 112-й статье Конституции Украины, в случае досрочного прекращения полномочий президента его обязанности до следующих выборов переходят к председателю Верховной рады — сейчас это Руслан Стефанчук, член партии Зеленского «Слуга народа». Однако ему, отмечало издание со ссылкой на опросы общественного мнения, доверяют только 40% граждан страны, кроме того, он не пользуется популярностью у оппозиционных законодателей.

Поэтому власть в стране в случае смерти Зеленского могла бы взять «сильная команда лидеров», она составила бы коллективный орган управления. В его состав вошли бы не только Стефанчук, но и глава администрации Зеленского Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников.

Российская сторона не раз заявляла, что может нанести удары «по центрам принятия решений» в Киеве в ответ на какие-либо серьезные атаки. Например, в июне министр обороны Сергей Шойгу говорил , что такой «красной линией» может стать атака ВСУ по территории России — включая Крым — с использованием ракет HIMARS и Storm Shadow.

Кремль в прошлом году отрицал планы российских властей убить Зеленского. В феврале этого года бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что президент Владимир Путин во время встречи с ним в марте 2022-го пообещал ему «не убивать» украинского лидера. Кремль отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию.