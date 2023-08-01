Politico узнала о плане Украины на случай гибели Зеленского

В случае гибели президента Украины власть в стране перейдет к главе Верховной рады Руслану Стефанчуку, однако он не пользуется доверием общества. Управлять страной в этом случае будет некий коллективный орган, пишет Politico

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины / Reuters)

У Украины есть план на случай гибели президента Владимира Зеленского, пишет Politico со ссылкой на интервью с экспертами и украинскими официальными лицами.

Согласно 112-й статье Конституции Украины, в случае досрочного прекращения полномочий президента, его обязанности до следующих выборов берет на себя председатель Верховной Рады Украины.

Однако нынешний Председатель Верховной Рады — Руслан Стефанчук, член партии Зеленского «Слуга народа» — не обладает высоким рейтингом доверия в опросах общественного мнения, ему доверяют только 40% граждан страны, указывает Politico. Также он не пользуется популярностью у оппозиционных законодателей, отмечает издание.

Однако в случае смерти Зеленского это не будет иметь значения, указывает газета. На Украине «есть сильная команда лидеров», которая способна взять на себя управление, пишет Politico. В состав этого коллективного органа могут войти Стефанчук, который будет выполнять представительские функции, глава администрации Зеленского Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников.

О том, что у Украины есть некие планы на случай смерти Зеленского, говорит также в прошлом году госсекретарь США Энтони Блинкен. «У украинцев есть планы — о которых я не буду говорить или вдаваться в какие-либо подробности — обеспечить то, что мы бы назвали «преемственностью правительства». так или иначе», — сказал он CBS News в прошлом году.

О том, что у Киева есть «план Б» на случай гибели Зеленского, говорил и сам президент Украины. «Согласно нашему законодательству, есть кому управлять государством. Мы были подготовлены и разделены — я, премьер-министр и глава парламента», — говорил он в мае 2022 года, выступая по видеосвязи в Давосе. Зеленский напомнил, что Украина — парламентско-президентская республика. «Мы понимали, если будет та или иная потеря, мы будем готовы к этому процессу. Мы разделили кабмин на две части, это было два дубля, чтобы страна могла быть защищена даже от таких результатов», — сказал он.

В сентябре 2021 года Служба безопасности Украины сообщала, что с момента вступления Зеленского в должность президента ведомство завело шесть уголовных дел о покушении на жизнь президента. В 2022 году советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что Зеленский пережил более десяти попыток покушений.

В апреле 2023 года Зеленский сообщил в интервью журналисту Дмитрию Комарову, что носит при себе пистолет и умеет стрелять. «Представляешь себе, президент Украины — в плену у россиян? Это позор!» — отметил Зеленский. На уточняющий вопрос журналиста он ответил, что речь идет о том, чтобы в случае чего «отстреливаться».

Зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев после атаки на Крымский мост, говоря о возможной реакции России, предложил перейти к «уничтожению высшего руководства террористических формирований».