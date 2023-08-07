Власти отчитались об устранении последствий атаки дрона на танкер «Сиг»

На танкер «Сиг», получивший пробоину в борту из-за атаки украинского морского дрона, установят металлический пластырь. Нефтепродукты, оставшиеся в море после атаки, были обработаны биосорбентом

Танкер «Сиг» (Фото: Yoruk Isik / Reuters)

На поврежденный в результате атаки морского дрона в районе Керченского пролива танкер «Сиг» (Sig) установят металлический пластырь, работы по изготовлению последнего завершены, сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).

«Работы по изготовлению пластыря завершены. Велись подготовительные работы для установки пластыря на пробоину», — говорится в публикации ведомства о ремонтных работах на 6 августа. В тот же день на судне установили также нефтесборную систему в машинном отделении

Ремонт судна продолжается и 7 августа. «Производятся откачка забортной воды из балластных танков, осушение машинного отделения, ведутся работы по установке пластыря», — сообщило ведомство.

Кроме того, пленку нефтепродуктов, оставшуюся после повреждения танкера «Сиг» в Керченском проливе, обработали биосорбентом как не подлежащую сбору. Работы по устранению последствий ЧС продолжаются, в них принимают участие три судна Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы.

Об атаке на танкер стало известно в ночь на 5 августа. Позднее Росморречфлот уточнил, что судно получило пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта в 23:20 4 августа, предположительно из-за атаки дрона. В тот момент последний находился в южном проходе к Керченскому проливу, судно — на якорной стоянке. На борту танкера были 11 человек, никто не пострадал. В машинное отделение попала вода, но судно осталось на плаву. Его доставили на аварийную стоянку c помощью буксиров.

МИД России назвал атаку на российский танкер террористическим актом. «Решительно осуждаем террористическую атаку гражданского судна, которая грозила не только гибелью его экипажу, но и несла угрозу масштабной экологической катастрофы», — говорилось в сообщении ведомства. МИД предупредил, что «авторы и исполнители» атаки «неминуемо понесут наказание».

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк, комментируя повреждение танкера Sig, заявил, что с точки зрения Киева любые инциденты с российскими кораблями или Крымским мостом являются «полностью законными». Малюк назвал такие атаки «спецоперациями» и заявил, что они проводятся в «территориальных водах Украины». По его словам, для того чтобы они прекратились, российские суда должны покинуть эти воды.

По данным портала Marine Traffic, танкер Sig ходит под флагом России, он сейчас находится в порту Кавказ, который расположен на косе Чушка в Темрюкском районе Краснодарского края. В 2019 году судно попало под американские санкции, поскольку, по версии Минфина США, было причастно к поставкам топлива в Сирию.

В начале августа Минобороны России запретило надводным и подводным судам, а также летательным аппаратам в темное время суток двигаться по Керченскому проливу. Исключение сделали для кораблей ФСБ и Росгвардии, а также прочих судов, которые в дневное время будут двигаться «по фарватерам и рекомендованным путям». Решение приняли после того, как ФСБ несколько раз сообщила о найденных следах взрывчатки на сухогрузах, следовавших из Турции в Ростов-на-Дону.