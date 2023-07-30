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Помощь Запада Украине составила половину всех поступлений в бюджет страны

Украина с начала года получила $25,3 млрд помощи от стран Запада
Сюжет
Военная операция на Украине
Киев с начала года получил $25,3 млрд от стран Запада. Так, ЕС предоставил макрофинансовую помощь в размере $11,43 млрд в виде льготных кредитов, а США — $7,2 млрд в виде грантов
Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters
Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Украина с начала года получила $25,3 млрд международной помощи, это почти половина (49,1%) от всех поступлений в бюджет, сообщила глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, ее слова приводятся в телеграм-канале парламента.

Так, по ее словам, ЕС в этом году предоставил стране макрофинансовую помощь в размере $11,43 млрд в виде льготных кредитов. «Однако крупнейшим донором безвозвратной помощи были и остаются США — $7,2 млрд грантовых средств», — отметила Пидласа.

Еще $3,59 млрд с начала года поступило от Международного валютного фонда (МВФ), $1,76 млрд — от Канады. Финансовую помощь Украине оказывали и другие страны,хотя в меньшем объеме.

За весь 2022 году помощь Украине от зарубежных стран составила $32,3 млрд: из них от США — $11,99 млрд, от ЕС — $7,96 млрд, от МВФ — $2,69 млрд, от Канады — $1,89 млрд.

Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2022 году вырос на $13,4 млрд — до 78,5% ВВП по сравнению с 48,9% в 2021 году, сообщал «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Минфин страны. По состоянию на 30 июня совокупный внешний долг страны составил 3 184 221,7 млрд гривен, или 67,6%, сообщается на сайте ведомства. Киев не исключал оплату части долга средствами от замороженных российских активов.

Украина получает военную и финансовую помощь с начала военных действий. Западные страны обещали поддерживать страну столько, сколько нужно. Россия неоднократно осуждала поддержку Киева западными странами. В Москве заявляли, что объем финансовой помощи со стороны США измеряется астрономической суммой, но она не поможет Украине отвоевать территории. Что касается военной помощи Киеву, то она лишь затягивает конфликт, а Россия в любом случае достигнет своих целей, подчеркивали в Кремле.

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