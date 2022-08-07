«Страна.ua» узнала о резком подорожании газа для производств на Украине

Стоимость 1 тыс. куб. м. газа для украинских промышленных предприятий по итогам недели выросла до 45 тыс. гривен (или 45 гривен на 1 куб. м.), сообщает украинский портал «Страна.ua» со ссылкой на данные Украинской энергетической биржи.

По такой цене газ торговался, в частности, 4 августа, пишет портал. В течение большей части июля его стоимость не превышала 30 тыс. гривен за 1 тыс. куб. м., а уже к концу месяца выросла до 34 тыс. гривен за тот же объем.

На топливе, купленном по этой цене, украинские предприятия будут работать с сентября, так как они закупают его наперед, уточняет ресурс. Однако компании, которые не смогли приобрести нужный объем по июльской цене на август, будут переходить на топливо по 45 тыс. гривен за 1 тыс. куб. м. уже в этом месяце.

Резкий рост цен ударит по предприятиям, что приведет к повышению стоимости продукции и росту инфляции, пишет «Страна.ua». О подорожании своих товаров уже предупредили предприятия пищевой промышленности.

Эксперты, опрошенные порталом, объяснили рост цен падением предложения от частных поставщиков, которым теперь нерентабельно продавать газ украинским компаниям по цене ниже 40-41 тыс. гривен за 1 тыс. куб. м. По данным портала, поставщики не смогли договориться с государством об уступках по газовой ренте.

Природная рента — это деньги, которые зарабатываются на продаже извлеченных природных ресурсов. Сегодня в большинстве стран существенная ее часть поступает в бюджет государства. В некоторых странах часть этой суммы получает бизнес. Частные предприятия, которые добывают газ на территории Украины, пытались договориться с правительством о «скидках» по ренте, то есть согласовать условия, при которых они должны были бы отдавать государству меньший объем своего дохода. Однако кабмин Украины до сих пор не принял решения по этому поводу, поэтому предприятия отказались продавать газ по рыночной стоимости в 35 тыс. гривен за 1 тыс. куб. м. (по данным биржи TTF)

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