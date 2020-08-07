Канье Уэст отказался спорить о своем возможном провале на выборах

После того как в ходе интервью с Forbes ему указали на то, что он не сможет получить достаточное для победы число голосов выборщиков, Уэст заявил, что не собирается с этим спорить

Канье Уэст (Фото: Oliver Contreras / Getty Images)

Американский рэпер Канье Уэст не стал спорить с тем, что его попытка стать следующим президентом США обречена на провал. Когда во время интервью Forbes музыканту указали на то, что он не сможет собрать необходимые для победы 270 голосов членов коллегии выборщиков, Уэст ответил: «Я не собираюсь спорить с вами».

Forbes пишет, что он также согласился с тем, что своим участием понизит шансы на успех бывшего вице-президента США Джо Байдена, главного оппонента действующего президента Дональда Трампа. «Я не отрицаю этого, я же только что сказал», — пояснил Уэст.

Ранее в июле Трамп назвал преимущество рэпера в качестве кандидата в президенты перед Байденом. По его мнению, Уэсту «не составит труда» отобрать у бывшего вице-президента голоса чернокожего населения США. При этом президент подчеркнул, что, по его мнению, Байден «не сделал ничего хорошего для чернокожих».

Канье Уэст заявил о своих планах выдвинуться кандидатом на пост президента США в начале июля. До этого он неоднократно допускал такую возможность. В середине июля он подал заявку на регистрацию кандидатом в Федеральную избирательную комиссию США. Уэст зарегистрирован в качестве независимого кандидата.