Канье Уэст отказался спорить о своем возможном провале на выборах

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 73,64 (+0,6) Инвестиции, 12:42
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 87,17 (+0,55) Инвестиции, 12:42
Венедиктов объяснил отказ от вакцины нежеланием «экспериментов в 64 года» Общество, 13:27 В Бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2 Политика, 13:20 Девелопер Stone Hedge открыл продажи в бизнес-квартале класса А Партнерский материал, 13:15 В Москве загорелось здание спецбатальона ДПС Общество, 12:57 Адвокат заявил о завершении следствия против полицейских из дела Голунова Общество, 12:51 Высокие технологии для бизнеса: как реализуется поддержка АПК РБК и Сбербанк, 12:45 Свидетель рассказал о выходившем из машины после аварии Ефремове Общество, 12:38 Бывший схиигумен Сергий сообщил подробности о смерти девочки в монастыре Общество, 12:34 Тарифы за услуги ЖКХ для россиян подорожают на 4% во втором полугодии Недвижимость, 12:27 Glassnode: крупные игроки теряют контроль над биткоином Крипто, 12:26 Минздрав ответил на сообщения о прививках чиновникам от коронавируса Общество, 12:25 #дайджест: что произошло в моде за неделю Стиль, 12:13 Оппозиционные депутаты запустили сайт для сбора денег на выборы Политика, 12:10 Трансфертное ценообразование в финансовом секторе: новые вызовы и тренды Pro, 12:03
Выборы в США ,  
0 

Канье Уэст отказался спорить о своем возможном провале на выборах

После того как в ходе интервью с Forbes ему указали на то, что он не сможет получить достаточное для победы число голосов выборщиков, Уэст заявил, что не собирается с этим спорить
Канье Уэст
Канье Уэст (Фото: Oliver Contreras / Getty Images)

Американский рэпер Канье Уэст не стал спорить с тем, что его попытка стать следующим президентом США обречена на провал. Когда во время интервью Forbes музыканту указали на то, что он не сможет собрать необходимые для победы 270 голосов членов коллегии выборщиков, Уэст ответил: «Я не собираюсь спорить с вами».

Forbes пишет, что он также согласился с тем, что своим участием понизит шансы на успех бывшего вице-президента США Джо Байдена, главного оппонента действующего президента Дональда Трампа. «Я не отрицаю этого, я же только что сказал», — пояснил Уэст.

Ранее в июле Трамп назвал преимущество рэпера в качестве кандидата в президенты перед Байденом. По его мнению, Уэсту «не составит труда» отобрать у бывшего вице-президента голоса чернокожего населения США. При этом президент подчеркнул, что, по его мнению, Байден «не сделал ничего хорошего для чернокожих».

Канье Уэст предложил пост вице-президента США рэперу Jay-Z
Политика
Канье Уэст (слева) и Jay-Z

Канье Уэст заявил о своих планах выдвинуться кандидатом на пост президента США в начале июля. До этого он неоднократно допускал такую возможность. В середине июля он подал заявку на регистрацию кандидатом в Федеральную избирательную комиссию США. Уэст зарегистрирован в качестве независимого кандидата.

20 июля прошла его первая встреча в рамках предвыборной кампании в штате Южная Каролина. В ходе общения с публикой он в том числе рассуждал на темы международной торговли, лицензионных прав и абортов.

Ранее рэпер заявлял о том, что поддерживает Трампа, и надевал его фирменную красную кепку с надписью «Сделаем Америку снова великой». Однако позже изменил мнение и сообщил, что больше не является сторонником действующего президента. В частности, в интервью Forbes он сказал, что «снимает красную кепку».

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: как основатель Nike ведет конкурентную борьбу РБК Pro: как варенье довело семью фермеров до списка S&P 500 РБК Pro: жизнь и смерть компаний. Видео из цикла с Ицхаком Адизесом Так себе впечатления: как коронакризис заставит миллениалов повзрослеть
Автор: Мария Лисицына
Теги: Канье Уэст, выборы президента США
Материалы по теме
Канье Уэст предложил пост вице-президента США рэперу Jay-Z
Политика
Канье Уэст подал заявку для регистрации участником выборов президента США
Политика
Трамп оценил решение Канье Уэста баллотироваться в президенты США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter